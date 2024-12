- Samo u novembru izdato je 3.635 tih dozvola - izjavio je direktor Kancelarije Vlade Srbije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović .

On je podsetio da je, uspostavljanjem Portala za strance omogućena nova usluga za podnošenje zahteva za "Jedinstvenu dozvolu za boravak i rad stranih državljana u Srbiji". Zahtev isključivo elektronskim putem putem tog portala može podneti strani državljanin ili u njegovo ime poslodavac.

Portal su pokrenuli Kancelarija za IT i eUpravu, u saradnji s ministarstvima unutrašnjih i spoljnih poslova, za rad i s Nacionalnom službom za zapošljavanje. Jedinstvena dozvola za boravak i rad je biometrijski dokument, kartica. Ukoliko zahtev samostalno podnosi strani državljanin, neophodno je da ima nalog na Portalu za elektronsku identifikaciju, a ukoliko zahtev podnosi poslodavac, neophodno je da ima otvoren nalog na Portalu eUprava kao pravno lice i da zakonski zastupnik ima registrovan nalog.

U okviru Portala za strance moguće je prijaviti se i za "vizu C" za boravak do 90 dana za turistička, poslovna i druga putovanja uz jedan, dva ili više ulazaka u Srbiju. Moguće je prijaviti se i za "vizu D" za boravak od 90 do 180 dana po osnovu zapošljavanja, školovanja, spajanja porodice i sličnog.