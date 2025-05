Kada se 1925. godine vratio iz Amerike u Niš, Nikola Mandić otvorio je kafanu i umesto nameštanjem zglobova, po čemu je bio poznat, počeo je da se bavi ugostiteljstvom . I to je bio početak jedne od najstarijih i najpoznatijih niških kafana .

- Ovde dolazim 40 i kusur godina. Iz restorana gde su se skupljali srednjoškolci i studenti došao sam u ovaj restoran. To vam je isto kao da iz Radničkog iz Pirota odete u Barselonu . Tu sam zatekao prave niške boeme - kaže Radiša Sarić.

Ime "Amerikanac" neraskidivo se vezuje za Filmske susrete jer je ovde uručivana nagrada „Ona i on", tu su se glumci družili sa Nišlijama. Kažu da nema glumačke legende nekadašnje Jugoslavije koja nije ovde dočekivala zoru. A ugostili su i druge legende .

- Gostovanje Olivere Vučo posle „Skupljača perja" i Feata Sejdića sa orkestrom, kada je pevala pesme koje peva u filmu. To je bio delirijum. Najdžel Kenedi, kad je pre 13 godina gostovao u bašti, uzeo je instrument, svirali su Vranjanci neke dve, tri stvari i on je to što su oni odsvirali odsvirao istog trenutka - seća se Nikola Mandić.