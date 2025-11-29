Slušaj vest

Ta odluka proširuje prethodne mere, kojima je živina u područjima visokog rizika morala da bude držana u zatvorenom prostoru, preneo je Rojters.

Do sada je u Španiji potvrđeno 14 slučajeva ptičjeg gripa, od čega polovina u regionu Kastilja i Leon, dok je u Evropi ukupno zabeleženo 139 slučajeva od jula.

Nova naredba obuhvata sve farme, uključujući organske i male proizvođače.

Zabranjeno je mešanje pataka i gusaka sa drugom živinom, korišćenje netretirane površinske vode i organizovanje sajmova ili izložbi ptica.

Kurir Biznis/B92

