Špansko Ministarstvo poljoprivrede naredilo je hitnu zabranu uzgoja sve živine kako bi se sprečilo širenje ptičjeg gripa
InfoBiz
U EU jedna država potpuno zabranila uzgoj živine: Razlog je strah od širenja opasnog virusa
Ta odluka proširuje prethodne mere, kojima je živina u područjima visokog rizika morala da bude držana u zatvorenom prostoru, preneo je Rojters.
Do sada je u Španiji potvrđeno 14 slučajeva ptičjeg gripa, od čega polovina u regionu Kastilja i Leon, dok je u Evropi ukupno zabeleženo 139 slučajeva od jula.
Nova naredba obuhvata sve farme, uključujući organske i male proizvođače.
Zabranjeno je mešanje pataka i gusaka sa drugom živinom, korišćenje netretirane površinske vode i organizovanje sajmova ili izložbi ptica.
Kurir Biznis/B92
