KILO PILETINE JEFTINIJE OD KROMPIRA: Živinari očajni, već su u minusu, celo pile neće ići iznad ovog iznosa, evo šta koči cene

Da li će pileće meso pokupeti i za koliko, pitanje je koje se sve češće čuje od kada se pojavila afrička kuga svinja i cene svinjetine krenule naviše. U Poslovnom udruženju za živinarstvo „Zajednica živinara” ističu da nije u redu da se nove, više cene pilećeg mesa povezuju sa sve skupljom svinjetinom i pojavom zarazne bolesti svinja, jer nije isto toviti piliće i svinje.

- Bilo bi poželjno da piletina poskupi, ali da li će do povećanja cene doći, kada će to i za koliko će pileće meso biti skuplje u odnosu na sadašnje cene nemamo odgovor -rekao je direktor Poslovnog udruženja za živinarstvo Zajednica živinara Rade Škorić.

Кilogram trupa pileta, istakao je on, trebao bi da košta od 330 do 350 dinara da bi svi u lancu tova bili u plusu, ali poskupljenje ne zavisi od tovljača pošto do domaćih potrošača sve više stižu piletina i prerađevine iz uvoza.

- Upravo taj prekomeran uvoz pilećeg mesa je razlog zašto se sa sigurnošću ne može reći da li će i kada piletina poskupeti i zašto celo pile ne samo što ne može da preskoči 300 dinara, već i što se prodaje ispod 250 dinara - naglasio je Škorić.

foto: Profimedia

Na kraju prošle godine u velikim marketima, a i u mesarama kilogram trupa piletine koštao je 300 dinara, ali već nekoliko meseci kilogram celog pileta u velikim trgovinama prodaje se daleko ispod te cene - za nepunih 240 dinara na akcijama. U prodavnicama pilećeg mesa kilogram celog pileta košta 289 dinara.

- Sa sadašnjim cenama pilećeg mesa svi u tovu prave gubitke, jer kilogram žive vage košta od 115 do 120 dinara, a troškovi tova iznose oko 140 dinara po kilogramu žive mere. Zato bi kilogram pilećeg mesa trebalo da košta od 330 do 350 dinara - naglašava Škorić i podvlači da nije logično da je kilogram krompira skuplji od kilograma žive mere pileta, jer se sada krompir prodaje za oko 140 dinara, a živo pile od 115 do 120 dinara..

Po Škorićevim rečima, uvoz pilećeg mesa raste.

- Prošle godine i u prvih pet meseci ove godine uvezeno je oko 16.500 tona piletine i prerađevina. To nas je koštalo oko 25,9 miliona evra, a taj uvoz bio nepotreban. Imamo dovoljno naših pilića u tovu, godišnje proizvedemo od 115.000 do 120.000 tona mesa, što zadovoljava potrebe domaćeg stanovništva. Nešto malo i prodamo - tri, četiri odsto u Severnu Makednoniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, jer domaći farmeri nemaju dozvolu za izvoz u Evropsku uniju pošto dozvole i usaglašavanje propisa treba da obezbedi država - istakao je Škorić.

NAJJEFTINIJI RUČAK Bez obzira na to da li će piletina poskupeti ili će se i dalje kupovati po sada važećim cenama pileće meso ostaće najjeftiniji mesni obrok. Trup pileta je najisplativije kupiti, premda ni kilogram bataka u odnosu na cene drugih vrsta mesa, nije skup. Кilogram bataka kreće se od 360 dinara, krila od 240 dinara, leđa - 120 dinara, a džigerice 320 dinara. Malo skuplje je rolovano pileće meso, koje se prodaje od 750 pa naviše za kilogram, dok je kilogram filea oko 640 dinara.

On je ukazao i da domaće tovljače zabrinjava i preveliki uvoz pilećeg filea iz Ruske Federacije.

- U prvom polugodištu ove godine uvezeno je 2.300 tona filea , a tokom 2022. godine iz Ruske Federacije je na domaće trpeze stiglo 3.120 tona. Bojimo se da ovaj uvoz bude još veći i dostigne u ovoj godini 5.000 tona što bi moglo da poremeti domaći tov i farmerima izazove još veće minuse i odustajanje od daljeg uzgoja pilića - ukazao je Škorić.

kurir.rs/Dnevnik