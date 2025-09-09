"UKRASNA ŽIVINA" SVE POPULARNIJA U SRBIJI jednu od najskupljih i najređih rasa u inostranstvu prodaju i za 2.000 dolara! Kod nas ih sada ima samo u ovom kraju
Neobičnu rasu živine, takozvano "crno čudo iz Indonezije" čuva penzioner iz Novog Pazara Mujo Lađar. "Ćemani" je jedna od najskupljih i najređih rasa kokošaka, koje su prepoznatljive po crnoj boji. Mujo ih uzgaja na svom imanju, uz još nekoliko vrsta živine i drugih životinja.
Oči, perje, koža, kljun, kresta - sve je kod ove rase crno, čak i organi. Ćemani kokoške počeo je da čuva Mujo Lađar pre četiri godine, slučajno, kada ga je pozvao prijatelj.
"Trebalo da se izvede druga rasa, međutim, izvela se ćemane. I on me zove, kaže Mujo, dobio sam neku rasu, ja dosad to video nisam, dođi da vidiš, bogati, kakva je. I ja otidem, stvarno jedinstvena rasa, primerak da takav može biti", priča Mujo Lađar iz Novog Pazara.
Poreklo im je iz Indonezije, crne su zbog genetske mutacije. Unikat nad unikatima, kaže Mujo, zato ih je i zavoleo.
"Brinem o njima kao o svojoj deci, o svojoj porodici, gajim ih, gledam, najbolju hranu dajem. Kažu da su skupe, kod nas nisu bogzna kolko na cenu, ali tamo vidim po 1.000 dolara, 1.500-2.000, po jednoj traže. Vi ih čuvate, ne prodajete? Ja ih čuvam samo za sebe, za svoj merak, za svoje zadovoljstvo", kaže Mujo Lađar.
Šezdesetdevetogodišnji Mujo čuva i drugu živinu, ima više od 200 jedinki, poklanja pilad i jaja prijateljima.
"Jaja su kao svako jaje, samo što su žumance i belance daleko lekovitije od ovih drugih kokošaka, daleko zdravije. Jedino ljuska je bela kod njih, ostalo je isto žumance i belance", navodi Mujo Lađar.
Na svom ranču između Novog Pazara i Raške Mujo Lađar provodi penzionerske dane, čuva i jedinstvenu rasu pasa - tibetskog mastifa. Učestvuje na izložbama i sajmovima kako bi ih promovisao.
