Slušaj vest

Putnici koji ne mogu da normalno stanu u okvir naslona svog sedišta u avionu moraće da unapred plate dodatno sedište.

Naime, novo pravilo Southwest Airlines kompanije stupa na snagu 27. januara, istog dana kada Southwest počinje sa dodeljivanjem sedišta.

Trenutno, putnici većih dimenzija mogu unapred da plate dodatno sedište uz mogućnost da im novac kasnije bude vraćen, ili da na aerodromu zatraže besplatno dodatno sedište. Prema novoj politici kompanije, povraćaj novca će i dalje biti moguć, ali više neće biti zagarantovan.

U saopštenju u ponedeljak, Southwest je naveo da ažurira neke od svojih politika dok se priprema za uvođenje dodeljenih sedišta sledeće godine.

- Kako bismo osigurali prostor, obaveštavamo putnike koji su ranije koristili politiku dodatnog sedišta da bi trebalo da ga kupe prilikom rezervacije - navodi se u saopštenju.

Ovo je poslednja u nizu promena kod Southwest-a, koji je dugo bio poznat po tome da putnici sami biraju sedišta nakon ulaska u avion i da besplatno prevoze prtljag – što je ukinuto u maju. Upravo su te pogodnosti činile razliku u odnosu na konkurenciju među jeftinim avio-kompanijama.

Southwest kaže da će i dalje vraćati novac za drugo sedište po novoj politici ako let u trenutku poletanja nije u potpunosti popunjen i ako su obe karte kupljene u istoj tarifnoj klasi. Putnik takođe mora da zatraži povraćaj novca u roku od 90 dana od leta.

Foto: Shutterstock

Ako putnik kojem je potrebno dodatno sedište to ne kupi unapred, prema novoj politici biće u obavezi da ga kupi na aerodromu. Ako je let popunjen, biće prebačen na drugi let.

Džejson Von, turistički agent iz Orlanda koji na društvenim mrežama i na svom sajtu Fat Travel Tested objavljuje recenzije tematskih parkova i savete za putovanja za krupnije osobe, rekao je da će ova promena verovatno uticati na putnike svih veličina.

Dosadašnja politika Southwest-a pomagala je da putovanja budu udobnija za krupnije putnike, rekao je on, a istovremeno je obezbeđivala dovoljno prostora i za ostale.

- Mislim da će ovo novo pravilo učiniti letenje lošijim iskustvom za sve - rekao je on.

Von je ovu promenu opisao kao još jedno razočaranje za verne putnike Southwest-a poput njega samog.

- Oni više nemaju predstavu o tome ko su im zapravo putnici. Više nemaju nikakav identitet - rekao je o avio-kompaniji.