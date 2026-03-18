Na MOL benzinskim stanicama u Sloveniji, fizička lica će moći da sipaju do 30 litara goriva, a pravna lica ili kamioni 200 litara po točenju, objavili su slovenački mediji u sredu, dodajući da i Šel uvodi slične mere, dok Slovačka takođe najavljuje korake protiv „benzinskog turizma“, koji podiže cene goriva za strance.

Kako je MOL Slovenija objasnio agenciji STA, u poslednje dve nedelje zabeležili su izuzetno povećanu potrošnju, između ostalog zbog točenja goriva za zalihe, i takozvanog „benzinskog turizma“ na graničnim benzinskim stanicama.

„Da bismo sprečili kolaps i pritisak na benzinske stanice, a istovremeno ravnomerno snabdeli kupce gorivom, trenutno ograničavamo točenje“, objasnila je kompanija.

Privremena mera

Ovo je privremena mera koja se primenjuje u celoj zemlji, dodali su. Kako je kompanija takođe navela, odlučili su da postave ograničenja od 30 ili 200 litara na osnovu prosečne dnevne potrošnje.

Prema portalu 24ur.com, Šel se takođe odlučio na sličnu meru. Na svojim benzinskim stanicama, ograničenje od 200 litara po punjenju bilo je na snazi do 13 časova u sredu, a popodne je ograničenje smanjeno na 100 litara.

Petrol se još nije odlučio na ovaj korak, takođe izveštava portal. Slovačka vlada je u sredu odobrila rezoluciju kojom se dozvoljavaju veće cene dizela na benzinskim stanicama za vozila sa stranim registarskim tablicama zbog „benzinskog turizma“.

Mere u Slovačkoj

Rafinerija Slovnaft je ranije ove nedelje saopštila da su u nekim severnim županijama koje se graniče sa Poljskom, niže cene dizela na slovačkoj strani dovele do naglog povećanja kupovine. Premijer Robert Fico, koji je u utorak predložio meru, rekao je da vozači sami pune svoje rezervoare i kanistere, zbog čega su neke benzinske stanice ostale bez goriva.

Prema rezoluciji, koja ne precizira gornju granicu cene, benzinske stanice će imati pravo da ograniče prodaju dizela na jedan rezervoar i deset dodatnih litara za automobile sa stranim registarskim tablicama. Mađarska je već ograničila cene goriva ovog meseca, dok je glavna poljska rafinerija, Orlen, smanjila svoje marže kako bi ublažila uticaj na potrošače.