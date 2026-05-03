Menja se visina minimalca u maju: Ovo je računica koja objašnjava zbog čega iznos nije isti svakog meseca
Važno je naglasiti da država ne određuje fiksnu mesečnu platu, već isključivo cenu rada po satu, zbog čega minimalac varira iz meseca u mesec u zavisnosti od broja radnih sati.
Koliki minimalac se isplaćuje u aprilu
U aprilu se isplaćuje plata za mart, a kako je mart 2026. imao 176 radnih sati, minimalna zarada iznosi:
176 × 371 = 65.296 dinara neto
Zvanični iznosi minimalca po mesecima (prvi deo godine)
Na osnovu fonda radnih sati, minimalna zarada u 2026. godini izgleda ovako:
Januar - 176 sati → 65.296 dinara
Februar - 160 sati → 59.360 dinara
Mart - 176 sati → 65.296 dinara
April - 168 sati → 62.328 dinara
Maj - 168 sati → 62.328 dinara
Jun - 176 sati → 65.296 dinara
Zašto minimalac nije isti svakog meseca?
Razlog je jednostavan - svaki mesec ima drugačiji broj radnih sati.
Minimalna zarada se zato kreće u sledećim okvirima:
160 sati - 59.360 dinara
168 sati - 62.328 dinara
176 sati - 65.296 dinara
184 sata - 68.264 dinara
Razlika između najnižeg i najvišeg minimalca tokom godine može biti i do oko 9.000 dinara.
Koliki je najmanji, a koliki najveći minimalac
Najniži minimalac očekuje se u mesecima sa 160 radnih sati, dok u mesecima sa najvećim fondom sati plata može preći 68.000 dinara, što je najviši iznos minimalne zarade u 2026. godini.
Iako se često pominje prosečan minimalac od oko 64.000 dinara, stvarni iznos zavisi od kalendara.
U maju 2026. radnicima na minimalcu stiže aprilska zarada u iznosu od 62.328 dinara neto.
