Nemačka bi uskoro mogla da napravi ozbiljan zaokret u politici minimalne zarade. Savez CDU/CSU planira da oslabi postojeće propise i omogući izuzetke za sezonske radnike u poljoprivredi, i to u trenutku kada ceo sektor u velikoj meri zavisi upravo od te radne snage.

Prema pisanju nemačkih medija, predlog udruženja okruga Južni Baden, kojim se traži da se minimalna satnica više ne primenjuje na sezonske radnike, jednoglasno je prihvaćen. U rezoluciji se navodi da je CDU „posvećen omogućavanju izuzetaka od minimalne satnice za sezonske radnike u poljoprivredi“.

Prema važećem nemačkom zakonodavstvu, minimalna satnica trebalo bi da važi za sve radnike bez izuzetka. U zakonu se izričito navodi da „svaki radnik ima pravo na zaradu najmanje u visini zakonske minimalne satnice“.

Zakon je jasan, ali CDU želi promenu

Uprkos tome, CDU/CSU već duže vreme pokušava da izmeni to pravilo, što gotovo sigurno vodi ka sukobu sa koalicionim partnerima. Dosadašnje rasprave o izmenama zakona pokazale su koliko je ova tema politički osetljiva.

Generalni sekretar Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) Tim Klisendorf upozorio je na šire posledice takvog predloga, ističući da je reč o osnovnom pravu radnika da zarade platu koja ih štiti od siromaštva. „Sezonski radnici ne mogu jednostavno biti isključeni iz tog prava“, poručio je, prenose nemački mediji.

Plan CDU-a naišao je i na oštre kritike opozicije. Kada je Nemačko udruženje poljoprivrednika prošle godine iznelo sličan zahtev, reagovala je i Lijeva stranka (Die Linke). Dirk Brun, portparol te stranke za poljoprivrednu politiku, tada je izjavio da ideja o nižim platama za strane radnike mora biti „najodlučnije odbačena“. U saopštenju je naglasio da bi takva mera bila ne samo nehumana, već bi ozbiljno narušila osnovne radne i socijalne standarde u Nemačkoj.

Minimalna satnica raste

Minimalna satnica u Nemačkoj početkom ove godine porasla je na 13,90 evra, a Komisija za minimalnu zaradu već je dogovorila novo povećanje na 14,60 evra sledeće godine.

Ministar poljoprivrede savezne pokrajine Baden-Württemberg, Peter Hauk (CDU), upozorava da takav rast plata ugrožava konkurentnost nemačke poljoprivrede. Prema njegovim rečima, smanjenje troškova rada neophodno je kako bi poljoprivredna proizvodnja u Nemačkoj ostala održiva.

CDU dodatno opravdava svoj predlog tvrdnjom da sezonski radnici, zbog specifičnih ugovora, plaćaju manje poreza i doprinosa. Takođe ističu da mnogi dolaze iz zemalja u kojima su zarade znatno niže, pa bi i satnica ispod nemačkog minimuma i dalje bila iznad standarda u njihovim matičnim državama.

Bez sezonskih radnika nema žetve

Dok traje politička rasprava, podaci jasno pokazuju koliko je poljoprivreda zavisna od sezonske radne snage. Prema podacima statistike, u aprilu 2025. godine oko 28 odsto svih radnika u nemačkoj poljoprivredi činili su sezonski radnici – ukupno njih 242.800. Zanimljivo je da su žene činile čak 44 odsto sezonskih radnika, dok je njihov udeo među stalno zaposlenima i porodičnim radnicima znatno manji.

Veliki deo poljoprivredne proizvodnje i dalje nije automatizovan. Poslovi poput berbe špargle, bobičastog voća ili jabuka zahtevaju fizički izuzetno naporan rad, često u pognutom položaju, zbog čega je nedostatak radne snage hroničan problem.

U samom predlogu navodi se da minimalna satnica slabi konkurentnost domaćih farmi i dugoročno ugrožava bezbednost snabdevanja hranom u Nemačkoj. Ipak, kritičari upozoravaju da se čitav problem svodi na pokušaj smanjenja troškova na račun najranjivijih radnika.

Sezonski radnici iz inostranstva ostaju nezamenjivi za nemačku poljoprivredu, ali pitanje koje se sada postavlja jeste – da li će njihova neophodnost postati izgovor za ukidanje osnovne radne zaštite.