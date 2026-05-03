Potražnja za privatnim bazenima, ali i komercijalnim spa centrima u Srbiji beleži snažan rast, podstaknuta ekspanzijom vikend-turizma i gradnjom luksuznih stambenih kompleksa. Sajam građevinarstva je idealan presek stanja ovog tržišta, gde se jasno vidi da domaće kompanije danas ne nude samo "rupu sa vodom", već sofisticirana, inženjerska rešenja po sistemu "ključ u ruke".

Pregledom ponude izlagača, može se mapirati u kom pravcu se kreće industrija i šta investitori i građani najviše traže.

Od brzih rešenja do ozbiljnih građevinskih poduhvata

Tržište je trenutno oštro segmentirano, prateći kupovnu moć i potrebe klijenata. Za one koji traže brza i cenovno pristupačnija rešenja za svoja dvorišta ili vikendice, najaktuelniji su montažni bazeni i panelni bazeni.

Foto: Shutterstock

 Sa druge strane, ozbiljne investicije u turističke objekte i luksuzne nekretnine zahtevaju dugotrajnija rešenja. Zbog toga je veliki fokus na projektovanju i gradnji betonskih bazena, kao i na ugradnji visokokvalitetnih poliesterskih i keramičkih bazena. Interesantan odgovor na specifične zahteve prostora i dizajna predstavljaju i modularni bazeni, koji su takođe deo trenutne ponude.

"Wellness" industrija kao obavezni dodatak

Zanimljiv trend koji se može primetiti iz ponuđenih kataloga jeste da bazen više nije dovoljan sam za sebe. Klijenti zahtevaju kompletan ugođaj. Zbog toga kompanije koje se bave bazenima sada nude i integraciju sauna i đakuzi (jacuzzi) sistema.

Takođe, pejzažna arhitektura postala je neodvojivi deo ovog biznisa, pa se kroz koncepte nudi i kompletno hortikulturno uređenje prostora oko bazena. Za veće komercijalne investitore, tu su i kapitalna rešenja poput fontana i velikih tobogana namenjenih akva-parkovima.

Oprema, uvoz i logistika

Iza svakog završenog bazena stoji ozbiljna logistika i distribucija opreme. Najstabilnije kompanije na tržištu funkcionišu i kao maloprodaja i veleprodaja bazenske i "wellness" opreme, preuzimajući ulogu generalnih uvoznika i zastupnika svetskih brendova.

Na taj način domaće tržište dobija direktan pristup renomiranim proizvođačima bazenske tehnike, uz obezbeđenu tehničku podršku.

Sajam jasno pokazuje da se bazenska industrija u Srbiji profesionalizovala i da je sposobna da isprati sve zahteve od porodičnog dvorišta do ozbiljnog akva-parka.

Biznis Kurir/Blic

