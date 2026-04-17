Nemci biraju da odmor i u svojoj zemlji ove godine

Gotovo četiri godine nakon javnog predstavljanja urbanističkog projekta, započeta je izgradnja sportskog centra površine blizu 14.000 kvadrata.

Krajem februara ove godine Grad Beograd prijavio je radove na izgradnji sportskog kompleksa na Vračar, koji će biti lociran na Južnom bulevaru. Ugovor vredan 3,3 milijarde dinara za realizaciju ovog projekta dodeljen je krajem prošle godine konzorcijumu od osam kompanija.

Građevinska dozvola izdata je u martu 2024. godine, a prema dokumentu o prijavi radova objavljenom u Centralnoj evidenciji objedinjene procedure (CEOP), kao zvaničan početak radova naveden je 2. mart ove godine. Završetak izgradnje planiran je za 15. jul 2027. godine, prenosi Forbes.

Autor idejnog rešenja kompleksa je arhitekta prof. Goran Vojvodić iz arhitektonskog biroa VIA iz Beograda. Za izradu urbanističkog projekta i kompletne projektne dokumentacije zadužen je Mašinoprojekt Kopring iz Beograda, uz arhitektu Ivanu Popović kao odgovornu urbanistkinju i arhitektu Sašu Andrejevića kao odgovornog projektanta.

Novi sportski centar, koji bi prema renderima trebalo da nosi naziv Sportski kompleks Vračar, imaće podzemnu etažu, suteren, prizemlje i galeriju. U prizemlju su predviđeni ulazni hol, sala za ekipne sportove sa loptom, teretana, ambulanta i prateći sadržaji.

Najbolji delovi Beograda za život Foto: Shutterstock

Na galeriji će se nalaziti sala za borilačke sportove, prostor za rekreativne aktivnosti, sala za kardio programe, kao i administrativni deo sportskog centra. U suterenu su planirani garažni prostor za potrebe objekta, tehničke prostorije i trafostanica, dok će podzemna etaža biti namenjena javnoj garaži.

Kada je reč o spoljašnjem delu kompleksa, predviđena je izgradnja otvorenog olimpijskog bazena sa platoom i tribinama, kao i dečjeg bazena. Prema idejnom rešenju, olimpijski bazen imaće dimenzije 50,03 x 25 metara, uz mogućnost pokrivanja lakom konstrukcijom tokom zimskog perioda, kao i uređenu plažu i mesto za spasioca.

Dečji bazen, prečnika 10 metara, biće dostupan preko ulaznog platoa i svlačionica unutar objekta, uz prolazak kroz dezinfekcione barijere. U zaleđu bazena planirane su tribine u tri nivoa, dužine 50 metara, namenjene boravku posetilaca i praćenju sportskih događaja, kako je navedeno u idejnom rešenju.

U okviru garaže projektovano je ukupno 127 parking mesta, od čega je sedam namenjeno osobama sa invaliditetom. Takođe je predviđen i prostor za parkiranje bicikala u suterenu.

Prema idejnom rešenju, objekat sportskog centra biće slobodnostojeći, sa neto površinom zatvorenog prostora od 11.778 kvadratnih metara, dok ukupna bruto površina iznosi 13.982 m².

Izvođački konzorcijum čine kompanije Alex E&C, TVI, Tetra inženjering, KLM inženjering TM, Largotel, Konzola Invest, Alveco Construction i C-port team, a završetak radova planiran je do leta 2027. godine.