Izmenama planske regulacije na Novom naselju u Novom Sadu, na prostoru između Ulice Momčila Tapavice i Bulevara Jovana Dučića, biće omogućena izgradnja sportskog centra. Prema prvobitnom planu, ova lokacija bila je predviđena za uređenje javne zelene površine, odnosno parka.

Ipak, kroz izmene Plana generalne regulacije koje je 2024. godine inicirala kompanija Galens, predložena je promena namene u sportski centar. Na površini od oko 4,8 hektara planirana je izgradnja sportske dvorane i pratećih objekata, kao i otvorenih terena za fudbal, tenis, padel, košarku i druge sportove.

Otvoreni sportski tereni biće projektovani tako da tokom zimskog perioda mogu da se koriste kao klizalište na otvorenom.

Prema Nacrtu, kompleks će obuhvatiti i trim staze, dečja igrališta, zelene površine, kao i dodatne sadržaje poput manjih ugostiteljskih objekata i sportskih prodavnica. Sportska dvorana planirana je kao objekat sa visokim prizemljem i dva sprata, uz mogućnost izgradnje podzemnih nivoa namenjenih parkiranju.

Planom je definisano da najmanje 50% ukupne površine ostane pod zelenilom, dok će objekti zauzimati do 25% prostora. Takođe je predviđeno unapređenje infrastrukture, uključujući izgradnju kanalizacije i proširenje saobraćajnica.

Ovaj lokalitet je u većinskom vlasništvu kompanije Galens.

Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije biće na javnom uvidu do 6. maja.