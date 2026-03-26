Slušaj vest

U regionu su već vidljive ozbiljne reakcije: u Sloveniji gorivo poskupljuje drugi put za tri dana, Hrvatska uvodi deseti paket mera, Crna Gora smanjuje akcize, a u evropi i svetu vidimo ozbiljne potrese, na primer u Britaniji industrijska udruženja već upozoravaju na smanjenje proizvodnje zbog cene gasa.

Iako je u Evropi prisutan rast cena energenata i određena nestabilnost, Srbija održava stabilno snabdevanje i cene. Koji su ključni faktori koji omogućavaju tu stabilnost objasnili su u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji bili su prof. dr Veljko Miljušković, ekonomista i Boriša Mandić, vojni pilot u penziji.

- Pravovremeno reagovanje je prvi od faktora koji su Srbiji omogućili stabilnost, uslovno rečeno imali smo malo sreće i oko NIS-a u prethodnom periodu sa obzirom da je kod nas ta energetska kriza već malo duže, nije samo otkad je krenuo sukob. Naravno da smo uradili sve što je bilo moguće u smislu izbalansiranih i racionalnih mera - objasnio je Miljušković.

Kako kaže, jedna od mera je bilo ograničavanje izvoza nafte i naftnih derivata.

- To se radi u kratkim etapama kako bi proveravali stanje. Ove mere ne trebaju biti dugoročne već su reakcija na dešavanja oko nas. Kao što smo videli neke od mera su na štetu države, pomažu građanima za njihov mir i spokojnost ali se negativno odražavaju na finansije. Drugi set mera je vezan za smanjivanje akciza, država se odrekla značajnog prihoda na određeni vremenski period kako bi na taj način amortizivala udar na cene - dodaje.

Miljušković naglašava da mu "nije baš najjasnije" razmatranje Slovenije da zabrani prodaje goriva strancima.

- Kako vi to možete da uradite? Oni su ipak deo Evropske Unije i tu gravitira veliki broj ljudi, sa druge strane, ta mera po meni i nema rezona, verovatno su se javile panične reakcije kojih u Srbiji nema. Ipak, samo zato što imamo dobru pripremu ne znači da ćemo biti pošteđeni posledica ako situacija potraje - tvrdi Miljušković.

Foto: Kurir Televizija

"Glavni akteri sukoba su se malo pogubili"

Mandić ističe da trenutno cilj rata na Bliskom istoku nije jasan.

- Trenutno ne znam šta je cilj ovog rata osim nekih generalnih ciljeva poput promene režima, uklanjanja potencijala i uništavanje raketa. Spali smo na to da se dejstvuje sa energentima a to je direktan napad na civile. Kako vreme odmiče, njihovi ciljevi padaju na dole. Imali su i strategijske ciljeve za koje mi ne znamo, u međuvremenu, troše se vojna sredstva i finansije, ljudske žrtve su velike i mi ne znamo šta će biti od ovoga - rekao je Mandić.

Kako kaže, "glavni akteri su se malo pogubili".

- Tramp je veliki šoumen i on svoje izjave menja u roku od 50 minuta. Ja ne znam da li je on ucenjen ili da li radi pod pritiskom, on je ipak legitimni predsednik SAD-a, jedne velike sile kojoj se to mora priznati. Kada imate tako moćnu silu i snagu možete da radite bukvalno šta želite - dodaje.

Foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs