U regionu su već vidljive ozbiljne reakcije: u Sloveniji gorivo poskupljuje drugi put za tri dana, Hrvatska uvodi deseti paket mera, Crna Gora smanjuje akcize, a u Evropi i svetu vidimo ozbiljne potrese, na primer u Britaniji industrijska udruženja već upozoravaju na smanjenje proizvodnje zbog cene gasa. Da li je to znak da Srbija mora da razmišlja i o dodatnim zaštitnim mehanizmima za privredu, a ne samo za građane?

Gosti "Redakcije" bili su Veselin Šljivančanin, pukovnik u penziji, Bojan Stanić, Privredna komora Srbije i Emil Zoronjić, doktorant na Fakultetu političkih nauka.

- Ako je barel 120 dolara, šta bi bilo onda da je u pitanju 200 dolara? Taj rizik sada postoji, odnosno takav rast cena jeste moguć. Prednost kod nas u Srbiji je što mi ipak imamo rafineriju i što ona funkcioniše, na domaće tržište možemo da utičemo domaćomponudom naftnih derivata - objašnjava Stanić.

Kako kaže, očekuje se potpisivanje kratkoročnog ugovora o snabdevanju gasom iz Rusije što će svakako omogućiti da cena gasa u ovoj godini bude značajno niža nego što je na berzama trenutno.

- Isto je bitno to što ima prostora u budžetu što omogućava da se podrži ova odluka vlade da se ograniči cena goriva na benzinskim stanicama. Diplomatija je veoma značajna, danas u geopolitičkom sukobu ekonomija koja je racionalna mora da se prilagođava političkim odlukama koje su često kratkovide, koje nisu racionalne ili su brzoplete. One ograničavaju ili čak i smanjuju ekonomski potencijal - on tvrdi.

Stanić smatra da je Evropa zavisna od uvoza energenata i radne snage. Dodaje i da ako vi imate neki sukob kao država onda ste rizičnija zemlja za investiranje i samim tim ima i manje investitora.

"Ako Tramp kaže da je napolju dan, treba proveriti da nije zapravo noć"

- Ja krećem od pretpostavke da oni komuniciraju u nekom smislu, nebitno da li je to posredno ili neposredno. Ne znam zašto Tramp onda preti na ovaj način. Kaže da pregovaraju ali da će im razoriti čitav energetski sistem, ako se sa nekim razgovara i pregovara valjda je interes da se to deeskalira a ne da se dodatno eskalira - objašnjava Zoronjić.

Kako kaže Zoronjić, "Tramp nije sklon istini".

- Sve što on kaže mora da se dodatno proveri i analizira, ako on kaže da je dan moralo bi da se proveri da nije noć napolju. Stvarno niko ne zna zbog čega on priča neke stvari. Američkom narodu isto nije jasno zašto oni vode ovaj rat i po anketama samo 32% Amerikanaca podržava ovaj Izrael a 42% podržava rat u Iranu - dodaje.

Navodi da že Trampovaneiskrenost prema narodu doći na naplatu jednog dana.

- Što se tiče Irana i prestanka blokade Ormuskog moreuza, ja mislim da oni to neće učiniti do poslednjeg trenutka. To im je glavni adut i iz toga oni crpe najveću moć u svemu ovome. Njima ta blokada moreuza, koja nije fizička, daje dodatnu prednost u ratu i dodaje se pritisak mnogim zemljama - kaže Zoronjić.

On objašnjava da se Iran nada da će prestanak pritisaka na Ameriku njoj biti važniji od ratnih ciljeva.

- Svaki rat je drugačiji. Problem u ratu na Bliskom istoku je što najviše strada narod odnosno civili. Ja lično mislim da su se SAD malo preigrale, mi nikako ne možemo osporiti da je Amerika jedna velika i moćna država i mislili su da će sve ovo moći sami. Kada su ginuli i bili otimani njihovi vojnici Tramp je proglasio mir ali mir je trajao sve dok nisu našli leš državnika iz Izraela koji je poginuo i zatim su nastavili sukobe - rekao je Šljivančanin.

Kako kaže, ako svet želi da se spasi katastrofe onda se objekti u moreuzu moraju sačuvati i on se ipak mora otvoriti.

