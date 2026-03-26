Rušenje nekadašnjeg hotelskog kompleksa u Kuparima, nadomak Dubrovnika, počelo je prošle godine, a danas su nekadašnji luksuzni hoteli potpuno nestali. Na mestu gde su decenijama stajali ostale su samo gomile šljunka i građevinskog materijala.

Jedini objekat koji je preživeo jeste Hotel Grand, koji će biti obnovljen i postati centralni deo budućeg turističkog kompleksa.

Prema najavama, upravo na ovoj lokaciji uskoro počinje izgradnja novog ekskluzivnog resorta koji bi mogao da postane jedan od najluksuznijih na Jadranu.

Investitor projekta je singapurska kompanija HPL, vodeći partner globalnog hotelskog brenda Four Seasons, kojoj je dodeljena koncesija na čak 99 godina. Plan predviđa hotel visoke kategorije, luksuzne apartmane i vile, ali i dodatne sadržaje poput bazena, restorana, spa centra i marine.

Poseban akcenat stavljen je na očuvanje prirodnog ambijenta uvale, pa će novi sadržaji biti uklopljeni u okruženje uz primenu zelenih krovova i savremenih arhitektonskih rešenja.

Šta čeka Kupare ako se planovi ostvare

Ako se planovi ostvare, Kupari bi u naredne četiri godine mogli potpuno da promene izgled i nakon više od tri decenije zapuštenosti ponovo postanu jedna od najprestižnijih destinacija na Jadranu. Deo prihoda od projekta biće usmeren i ka lokalnoj zajednici, dok će plaže uglavnom ostati dostupne javnosti.

Kupari su u drugoj polovini prošlog veka važili za simbol luksuza u bivšoj Jugoslaviji. Kompleks je služio kao vojno odmaralište za visoke oficire, političare i diplomatske goste, a ovde je boravio i predsednik SFRJ Josip Broz Tito, koji je u blizini imao svoju vilu.

Na vrhuncu, kompleks je mogao da primi oko 2.000 gostiju, uz hotele visoke kategorije, privatne plaže i vrhunsku uslugu.

Rat 1991. godine ostavio je Kupare u ruševinama, nakon čega je ovaj prostor decenijama propadao. Danas, posle uklanjanja starih objekata, počinje nova faza - ona koja bi Kuparima mogla da vrati stari sjaj.

