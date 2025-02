U hotelu The Bristol Belgrade gastronomija zauzima posebno mesto, spajajući autentične lokalne ukuse sa sofisticiranim aromama svetske kuhinje. Pažljivo odabrani sastojci i inovativne recepture čine svako jelo pravim gastronomskim doživljajem, dok restoran The Dining Room nudi spoj tradicije i savremenih kulinarskih tehnika, pretvarajući obrok u iskustvo za sva čula. U The Bristol Belgrade, popodnevni čaj postaje pravi ritual kroz jedinstveni Afternoon Tea Experience, koji će se služiti u The Courtyard lounge-u, smeštenom u atrijumu hotela i okruženom raskošnim zelenilom, idealnom za uživanje u prvoj jutarnjoj kafi. The Library, biblioteka sa kaminom i impresivnom zbirkom naslova, postaće omiljeno utočiste posetilaca hotela.