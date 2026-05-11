Hercegovina je kroz istoriju važila za kraj surovog kamena i teških uslova života, ali i mesto gde su ljudi uspevali da pronađu način da opstanu uprkos brojnim izazovima.

Stanovnici ovog područja vekovima su se dovijali kako bi obezbedili egzistenciju. Danas su prilike nešto povoljnije nego ranije, jer je privreda ojačala, a turizam doživeo značajan razvoj. Ipak, veliki broj ljudi i dalje se okreće poljoprivredi i stočarstvu, a jedna takva priča dolazi iz sela Gradac kod Neuma.

U hercegovačkom kamenjaru deda i unuka zajedno brinu o stadu od oko pedeset ovaca, pokušavajući da sačuvaju život na selu uprkos sve češćem odlasku stanovništva. Ante je nedavno otišao u penziju, ali je uz povremene poslove odlučio da nastavi da se bavi poljoprivredom i stočarstvom. Najveću podršku pruža mu unuka Marija, učenica trećeg razreda osnovne škole.

- Ona dođe kad god ima vremena da mi pomogne. Živi u Neumu i ima još tri sestre - kaže Ante za Glas Hercegovine, dodajući da ima ukupno petoro unučadi, ali da mu Marija najviše pomaže.

- Ja njemu pomažem da nahranimo ovce i krave, posebno telad. Nekad idem da donesem travu, a nekad ih pustim da pasu - objašnjava Marija.

Osim stada ovaca, na imanju imaju i dve krave, četiri teleta, konja i dva psa, a Marija je skoro svim životinjama nadenula imena.

Mleko uglavnom koriste za svoje potrebe, od njega prave domaći sir, dok deo proizvoda dele sa prijateljima i komšijama.