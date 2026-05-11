Slušaj vest

Beogradska MRO kompanija Avio Network završila je preuzimanje Jat Tehnike i od prošle nedelje je većinski vlasnik najvećeg MRO-a na ovim prostorima.

Vest dolazi nakon što je u decembru prošle godine najavljena namera privatnog Avio Networka da postane vlasnik 99,3834% Jat Tehnike. Tada je bio potpisan ugovor o kupovini vlasničkog udela od prethodnih vlasnika, češkog investicionog fonda Hartenberg.

Završetak procesa tada je bio najavljen za prvi kvartal ove godine, što se, nakon dobijanja saglasnosti Komisije za zaštitu konkurencije i ispunjavanjem drugih uslova danas formalno i dogodilo, piše TangoSix.

Kako je izjavio Aleš Luci, vlasnik i direktor Avio Networka, akvizicija predstavlja "stratešku investiciju u skalabilnu infrstrukturu i dokazanu operativnu izvrsnost".

- Jat Tehnika nam donosi snažne temelje. Sertifikate, kapacitete i odnose sa klijentima koji su u potpunosti usklađeni sa našom vizijom izgradnje vodeće regionalne MRO platforme. Vidimo jasne mogućnosti za rast prihoda, unapređenje profitnih marži i dugoročno stvaranje vrednosti - rekao je.

- Planiramo ciljane investicije u modernizaciju postrojenja, unapređenje digitalnih kapaciteta i optimizaciju operativne efikasnosti čime će dodatno ojačati konkurentska pozicija kompanije u segmentima održavanja uskotrupnih i širokotrupnih aviona - dodao je Luci.

Iz Avio Networka poručuju da će Jat Tehnika će nastaviti da pruža usluge sadašnjim klijentima bez prekida, uz dodatne komercijalne mogućnosti i investicije.

Treći vlasnik

Jat Tehnika je privatizovana u novembru 2019. godine. Država je tada prodala 99,3834% svog udela Avia Prime konzorcijumu iz Praga. U nadmetanje je pored Avia Primea bila uključena i kompanija SR Technics iz Švajcarske koja je u Beogradu prisutna od 2015. godine kroz svoj "back-office".

Avia Prime je u to vreme bio vlasnik dva MRO-a, poljskog Linetecha i slovenačke Adria Tehnike.

Vlasnik 72% Avia Primea od 2017. godine je češki finansijski fond Hartenberg Holding koji u julu prošle godine preuzima Adria Tehniku od Avia Primea koji se povlači iz vlasništva slovenačkog MRO-a. Hartenberg zatim prodaje Adria Tehniku kompaniji Easy Jet uz pravno-procederalne poteškoće.

Kompanija Avio Network bazirana je na aerodromu "Nikola Tesla" i posluje od 2017. godine, kada su svoje aktivnosti započeli u nišnim aktivnostima pranja i čišćenja putničkih aviona.

Kako je za Tango Six ranije kazao osnivač kompanije Luci, plan mu je oduvek bio da prošire aktivnosti i na održavanje letelica pa su u periodu Korone počeli sa pripremama za pribavljanje dozvole za vuču i izguravanje aviona, prve aktivnosti kompanije u spektru MRO usluga i zemaljskog ospluživanja:

- Postupak je trajao oko godinu dana i uspešno je završen ispred srpskih civilnih vazduhoplovnih vlasti početkom 2022. godine. Takođe smo u 2021. godini započeli pripreme za otvaranje linijske stanice za linijsko održavanja aviona. Potrebna su bila značajna ulaganja u opremu i ljude - rekao je.

Kompanija u 2023. godini dobija sopstvene nacionalne sertifikate. Na Avio Network "capability" listi za linijsko održavanje trenutno su: ATR (42-400/500/ 72-212A - PWC PW120), Erbas (A319/A320/A321 - IAE V2500/CFM56 i A330-200/300 - RR Trent 700) i Embraer (ERJ-190-100/200 - GE CF34). Uskoro planiraju da uložite u školovanje kadra i u nabavku alata za Boing letelice.

Avio Network trenutno ima 90 zaposlenih. Avio-mehaničare, inženjere, planere održavanja i administrativno osoblje. Pre dve godine započeli smo i sa internim obukama, u prvom turnusu 30 avio-mehaničara, sa modularnim kursevima za različite tipove aviona B1 i B2 licence, kaže Luci.