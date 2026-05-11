Slušaj vest

Svečanim potpisivanjem ugovora o učešću Sjedinjene Američke Države (SAD) su i formalno potvrdile svoje učešće na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu što je označeno kao jedan od ključnih koraka u pripremama za ovaj događaj.

Ugovor su u ime Srbije potpisali Jagoda Lazarević, ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije i komesar za Ekspo 2027, Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd i Sara Rodžers podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova SAD i komesar sekcije SAD za Ekspo 2027 Beograd. Potpisivanje je održano na prostoru EXPO Plejgraunda na Beogradskom sajmu.

Foto: Marko Karović

Potpisivanjem ovog ugovora i zvanično se potvrđuje dolazak jedne od najznačajnijih svetskih ekonomija na EXPO. Učešće Amerike se ocenjuje kao izuzetno značajno za međunarodni ugled izložbe, a dolazak SAD-a je rezultat intenzivnih diplomatskih aktivnosti Srbije, uključujući i nedavne razgovore ministra finansija Siniše Malog u Vašingtonu.

- SAD će imati veliki paviljon na divnom mestu i verujem da će, bar ono što su pokazale dosadašnje svetske izložbe, dati važan doprinos onome što mi ovde u Srbiji smatramo našom velikom razvojnom šansom, razvojnom šansom za Beograd, za Srbiju, ali i za ceo region. Sa zadovoljstvom konstatujem da naš nivo bilateralne trgovinske razmene roba, naročito usluga, raste iz godine u godinu, kao i da su nama SAD ubedljivo vodeći partner u trgovini i uslugama i ključno izvozno tržište. Istovremeno, značajan priliv američkih investicija kompanija iz SAD u Srbiju daje snažan doprinos daljem jačanju naših izvoznih potencijala, ali i stvaranju još veće i jače industrijske baze - poručila je Lazarević tokom ceremonije.

Ministarka je podsetila i da su važne američke kompanije uključene u infrastrukturne projekte od kapitalnog značaja u Srbiji.

- Pričamo o drumskoj infrastrukturi, pričamo o planiranju projekata u oblasti energetike. To su oblasti koje zapravo definišu naš razvojni put u narednom periodu, gde svakako smatramo SAD važnim partnerom. Sa naše strane ćemo nastaviti da se maksimalno trudimo da naši odnosi nastave da se razvijaju, ne jednakim, nego još dinamičnijim tempom - poručila je ona.

Prema njenim rečima, učešće SAD na Ekspo 2027 je izuzetno važno jer se, sem interesantnih događaja koji se očekuju na američkom paviljonu, očekuje i da dođe do proširenja poslovne saradnje.

- Radujemo se zajedničkom radu i ne samo kroz postavku koju će imati na svom nacionalnom paviljonu, ali ne treba zaboraviti onaj poslovni deo. To nam je važno jer zaista želimo da otvorimo vrata za američke kompanije, i mislim da to može da bude izuzetna prilika i da oni dođu i vide sve ono što region kao region može da ponudi - naglasila je Lazarevićeva.

1/13 Vidi galeriju SAD potpisale ugovor za učešće na EXPO 2027 u Beogradu: Veliki korak za jačanje odnosa dve države Foto: Marko Karović

Direktor EXPO- a Danilo Jerinić je istakao da se Srbija oduvek ponosila gostoprimstvom, to je naš DNK-a, naša istorija i učinićemo sve boravak svakog gosta u našoj zemlji i biravak na EXPO-u ostanu uspomena za ceo život.

- Iako nam jesvaki učenik podjednako važan i dragocen moram da istaknem da potpisivanje ugovora o učešću SAD za nas ima poseban značaj. Srbija i SAD povezane su dugom i bogatom istorijom, još 1881. godine uspostavljeni su diplomatski odnosi između naše dve zemlje. Kada govorimo o vezama naše dve zemlje nemoguće je ne spomenuti Nikolu Teslu i Mihaila Pupina, velikane srpskog porekla koji su svojim radom u Americi promenili sve, a njihovo nasleđe predstavlja snažan most koji povezuje naše dve zemlje - istakao je Jerinić.

On je naglasio da je EXPO kao događaj mesto sustera različitih kultura i talenata, mesto gde se otvaraju nove perspektive za budućnost.

- Danas potvrđujemo učešće zemlje koja je globalni lider u oblasti nauke, tehnologije inovacija i obrazovanja. U SAD su nastale neke od najvećih kompanija koje su oblikovale moderno doba, koja ima prestižne fakultete na kojima se obrazuju nove generacije lidera, naučnika i vizionara za budućnost. Upravo zato je učešće SAD od izuzetnog značaja za EXPO 2027. - Smerika donosi duh inovacije koji menja svet od prvih tehnoloških revolucija do današnjih revolucija sa veštačkom inteligencijom i svemirskih istraživanja. Amerika donosi snagu kulture, snagu sportova, što je za nas važno - poručio je on.

Jerinić je naglasio da će EXPO 2027. biti mesto gde će svet razgovarati o budućnosti, mesto gde će se graditi nova partnerstva i ideje.

- Zato danas ne obeleževamo samo potpisivanje jednog dokumenta, danas obeležavamo partnerstvo dve zemlje koje veruju u snagu saradnje, razmene ideje i zajedničko stvaranje bolje budućnoszi. Dobro došli u Srbiju i Beograd - poručio je Jerinić.

1/6 Vidi galeriju Potpisivanje ugovora o učešću SAD na EXPO 2027 u Beogradu Foto: Marko Karović

EXPO 2027 Beograd, pod temom "Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve", održaće se od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. Do sada su učešće na Specijalizovanoj izlobi EXPO potvrdilo 137 zemalja što je rekordan broj učesnika ikada zabeležen u istoriji ove izložbe.