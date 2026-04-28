Slušaj vest

U Ekspo 2027 Plejgraundu, u Hali 5 Beogradskog sajma, danas je pred profesorima i učenicima iz više od 200 srednjih škola predstavljen nacionalni konkurs „Ideja – akcija – inovacija“, koji mladima iz Srbije otvara priliku da svoje ideje razviju i predstave i na međunarodnoj sceni – u okviru specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Konkurs je pokrenula Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, u saradnji sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, uz partnerstvo mreže naučno-tehnoloških parkova u Srbiji – u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku i Kragujevcu. Cilj inicijative je da učenicima omogući da kroz praktičan rad i saradnju sa relevantnim institucijama razviju svoje ideje i oblikuju ih u konkretna i primenljiva rešenja.

Tokom predstavljanja, učesnicima su približeni uslovi prijave i proces selekcije, uz naglasak da je konkurs otvoren za učenike svih srednjih škola u Srbiji, bez obzira na obrazovni profil, dok prijave traju do 15. maja 2026. godine.

Najuspešnije ideje biće predstavljene u okviru Ekspa 2027 Beograd, pred međunarodnom publikom i učesnicima iz više od 130 zemalja, čime ovaj konkurs mladima iz Srbije pruža priliku da svoje znanje, kreativnost i inovativni potencijal predstave na globalnoj sceni.

Direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija prof. dr Gabrijela Grujić izjavila je da konkurs mladima pruža priliku da kroz obrazovanje, saradnju i razvoj inovativnih ideja steknu znanja i veštine koje su važne za njihov dalji profesionalni razvoj.

- Današnja privreda od mladih ne očekuje samo održivost, već pre svega inovativnost. Zato je važno da obrazovanje mladima omogući da svoje ideje razvijaju kroz timski rad, komunikaciju i praktičnu primenu znanja. Ovaj konkurs upravo im daje priliku da svoje inovacije oblikuju u konkretna rešenja i predstave ih pred svetom na Ekspu 2027 Beograd - poručila je Grujić.

1/5 Vidi galeriju Najbolje srednjoškolske inovacije iz Srbije pred svetom na Ekspu 2027 Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić izjavio je da je reč o pozivu sa jasnim ishodom, naglasivši da najbolje ideje neće ostati u učionicama, već će dobiti priliku da se predstave svetu.

- Ovo je poziv sa jasnim ishodom. Najbolje ideje neće ostati u učionicama – izaći će pred svet. Zato je danas pravo pitanje samo jedno: da li će vaša ideja ostati ideja ili će postati nešto što menja stvari. Ekspo 2027 Beograd otvara prostor da svoje znanje, kreativnost i inovativni potencijal predstavite na globalnoj sceni. Ovo je prilika da napravite prvi korak i svoje ideje pretvorite u konkretne projekte koji imaju stvarnu primenu - poručio je Jerinić.

On je dodao da takmičenje "Ideja – akcija – inovacija" predstavlja važnu platformu za mlade, istakavši da dualno obrazovanje ima ključnu ulogu u tom procesu jer povezuje teoriju i praksu i omogućava učenicima da razvijaju rešenja koja su primenljiva u realnom okruženju.

Ovaj konkurs predstavlja važan korak u povezivanju obrazovanja, inovacija i međunarodne saradnje, uz jasnu poruku da će Ekspo 2027 Beograd biti platforma na kojoj će mladi iz Srbije imati priliku da svoje ideje pozicioniraju na globalnoj sceni.

Tokom događaja, predstavljen je i volonterski program na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, kao prilika da mladi kroz direktno učešće steknu praktična znanja, razviju profesionalne veštine i postanu deo organizacije jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja. Upravo kroz spoj znanja, iskustva i angažmana, Ekspo 2027 Beograd otvara prostor da nove generacije ne budu samo posmatrači, već aktivni kreatori budućnosti koju zajedno gradimo.