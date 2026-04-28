Predsednik Švajcarske Konfederacije Gi Parmelan boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji, a ugostio ga je predsednik Aleksandar Vučić. Ovom prilikom Parmelan je potvrdio da će Švajcarska učestvovati na Ekspu 2027 u Beogradu.

- Imao sam zadovoljstvo da potvrdim učešće Švajcarske na Ekspu - kazao je švajcarski predsednik.

U Palati Srbija je potpisan Sporazum o švajcarsko-srpskom programu inovacija u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji.