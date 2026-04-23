Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović razgovarala je danas u Šenženu sa rukovodstvom kineskog proizvođača električnih vozila BYD (Bi-Vaj-Di) o aktivnom uključivanju automotiv kompanija iz Srbije u trajni lanac snabdevanja njihove fabrike u Segedinu koja bi trebalo da bude otvorena u drugom kvartalu ove godine, kao i o učešću na izložbi Ekspo 2027.

- Kompanija vidi Srbiju kao najkonkurentnije i najpredvidivije okruženje u kom žele da razvijaju dalju saradnju. Razgovarali smo i o bitnim novim investicijama sa kompanijama sa kojima BYD posluje, a koje potencijalno mogu da investiraju u našu zemlju - rekla je Mesarovićeva posle sastanka.

Ministarka je ovim putem pozvala kompaniju da uzme učešće na Ekspu 2027 u Beogradu, što su sa velikim interesovanjem prihvatili.

Kompanija "BYD" je kineska multinacionalna kompanija osnovana 1995. godine, koja se bavi proizvodnjom električnih vozila, baterija i rešenja za obnovljive izvore energije.

U svetskom vrhu

Kompanija je jedan od najvećih svetskih proizvođača električnih i hibridnih vozila, kao i vodeći proizvođač baterija za električna vozila.

Pored automobila, BYD razvija električne autobuse, železničke sisteme, solarne tehnologije i sisteme za skladištenje energije.

Kompanija je prisutna na brojnim međunarodnim tržištima i igra ključnu ulogu u globalnoj tranziciji ka čistoj energiji.

U drugom kvartalu ove godine planirano je otvaranje fabrike BYD u Segedinu. Investicija je vredna oko dve milijarde evra, a cilj je snabdevanje celokupnog evropskog tržišta.

Do sada je potpisan ugovor sa jednom austrijskom firmom za limariju, a u toku su pregovori sa više mađarskih dobavljača.

Ovaj projekat predstavlja potencijalnu priliku za kompanije iz automobilskog sektora u Srbiji, kao i za nove investitore koji bi mogli da se uključe kao dobavljači u lanac snabdevanja.

Kompanija BYD ima snažnu proizvodnu bazu u Kini, sa osam velikih fabrika otvorenih u proteklih pet godina, a svoje globalno prisustvo širi izgradnjom postrojenja za lokalnu montažu u Mađarskoj i Brazilu.

Treća fabrika u Evropi planirana je za 2026. godinu, a glavni kandidat za novu lokaciju je Španija.

Sa više od dva miliona prodatih vozila u protekloj godini, kineski kompanija je zvanično nadmašila "Teslu" i postala najprodavaniji proizvođač električnih vozila u svetu.