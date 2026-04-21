Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović započela je svoju radnu posetu Narodnoj Republici Kini, a tokom prvog dana sastala se sa predstavnicima nekoliko kompanija.

- Prvog dana radne posete Narodnoj Republici Kini sastala sam u Guangdžou sa predstavnicima kineskih kompanija "Huantian Wisdom Technology Co., Ltd", "Tongwei Solar Co., Ltd" i "Sichuan Jinxing Group Clean Energy Equipment Group Co., Ltd." Ove velike i uspešne kompanije iz provincije Sečuan su na lični zahtev danas došle u Guangdžou kako bi sa nama obavile značajne sastanke i razgovarale o detaljima vezanim za ulaganje u Srbiju - napisala je ministarka na Instagramu.

Ona je naglasila da će u višednevnoj radnoj poseti Narodnoj Republici Kini imati niz jako važnih sastanaka i svakodnevno se boriti i za nove investicije za našu zemlju, ali i za plasman naših proizvoda na kinesko tržište.

- Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića i njegovim velikim ličnim prijateljskom odnosom sa predsednikom Si Đinpingom, kao i potpisanim Sporazumom o slobodnoj trgovini između dve zemlje, mogućnosti naše saradnje sa Narodnom Republikom Kinom su neograničene - zaključila je.

