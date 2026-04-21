Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa delegacijom Državne naftne kompanije Republike Azerbejdžan (SOKAR) u Beogradu o projektu izgradnje gasne elektrane kod Niša.

- Glavna tema današnjeg sastanka bilo je usaglašavanje komercijalnih i tehničkih uslova ugovora za izgradnju gasne elektrane kod Niša, gde je za kratko vreme postignut dobar napredak. Intenzivan rad na usaglašavanju ugovora započet je odmah posle potpisivanja Sporazuma između vlada Srbije i Azerbejdžana o izgradnji gasne elektrane u Srbiji u februaru u Beogradu, u prisustvu predsednika dve države, Aleksandra Vučića i Ilhama Alijeva. Delegacija iz Azerbejdžana je ove nedelje imala niz sastanaka na tehničkom nivou sa predstavnicima Ministarstva, "Elektroprivrede Srbije" i "Srbijagasa" i verujemo da ćemo početkom maja imati usaglašene uslove ugovora za izgradnju nove elektrane - rekla je ministarka.

Foto: Vladimir Buha/VLADIMIR BUHA

Ugovor će, prema njenim rečima, između ostalog definisati učešće i odgovornosti EPS-a, Srbijagasa i SOKAR-a na ovom projektu, za čiju realizaciju će biti osnovano zajedničko preduzeće.

- Projekat gasne elektrane predviđen je svim strateškim dokumentima kao kapacitet koji treba da obezbedi dodatnu baznu energiju za naš elektroenergetski sistem, veću energetsku sigurnost, posebno za potrebe industrije na jugu Srbije - rekla je Đedović Handanović i dodala da je planirano da nova elektrana bude izgrađena do 2030. godine.

Konačna odluka o kapacitetu elektrane zavisiće od isplativosti investicije, a trenutno se razmatra snaga od oko 500 megavata za proizvodnju električne i oko 150 megavata toplotne energije.

Foto: Vladimir Buha/VLADIMIR BUHA

Ministarka je naglasila da se Azerbejdžan u prethodne tri godine pokazao kao pouzdan partner u snabdevanju Srbije prirodnim gasom.

- Isporuke gasa iz Azerbejdžana iz godine u godinu rastu, a za rad gasne elektrane, kad bude izgrađena, biće potrebno oko 600 miliona kubnih metara gasa godišnje.

Na sastanku pored predstavnika SOKAR-a učestvovali su i predstavnici "Elektroprivrede Srbije" i "Srbijagasa".