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Mnogi građani Hrvatske, ali i turisti iz regiona ovih dana planiraju letnji godišnji odmor. Čim usklade termine sa šefom i kolegama, kreće potraga za smeštajem, po mogućstvu negde na Jadranu. Dok oni sa dubljim džepom često ne obraćaju mnogo pažnje na cenu, većina građana ipak raspolaže ograničenim budžetom. Bez obzira na budžet, svi žele uredan i čist apartman u blizini plaže, kako ne bi morali da izdvajaju 20 evra dnevno za parking, koliko pojedini vlasnici kuća na hrvatskom primorju naplaćuju tokom sezone.

Proverili smo šta početkom jula može da se pronađe na hrvatskom primorju. Na Bookingu smo pretražili smeštaj za period od 6. do 13. jula i izdvojili apartmane u blizini plaže sa prosečnom ocenom višom od 8. Pronašli smo veliki broj apartmana čija se cena za sedam dana boravka kreće od 392 do 427 evra.

S obzirom na to da danas i večera u restoranu može da košta više od 60 evra, ovi apartmani predstavljaju veoma povoljnu opciju za letovanje.

Najpovoljniji smeštaj pronašli smo u Dinjiški, mestu na jugoistočnom delu ostrva Pag. Reč je o jednosobnom apartmanu površine 30 kvadratnih metara koji se za sedam noćenja može rezervisati za 392 evra, odnosno 56 evra po danu. Ovaj apartman sa tri zvezdice ima veliku terasu sa pogledom na more, a gostima je obezbeđen i parking.

Blizina plaže

Gosti posebno ističu ljubaznost domaćina, mirnu atmosferu i blizinu plaže. Jedan gost napisao je da mesto ima poseban šarm i preporučio ga porodicama sa malom decom, kao i svima koji žele da uživaju u miru i tišini. Drugi su pohvalili srdačan doček domaćina koji su ih sačekali uz pivo i domaći sir, kao i čistoću apartmana, dobro opremljenu kuhinju i prostran balkon sa pogledom na more i plažu.

Za 417 evra moguće je rezervisati Studio apartman i sobe SIDRO u Karlobagu. Smeštaj se nalazi u blizini plaže, a gostima su na raspolaganju terasa sa pogledom na more i restoran u okviru objekta. Svaka smeštajna jedinica ima sopstveno kupatilo sa bideom, balkon, klima-uređaj, čajnu kuhinju, mašinu za veš i besplatan Wi-Fi. U objektu se nalaze i kafić, kao i prostor za roštilj.

Plaža je udaljena svega pet minuta hoda od apartmana, dok je Nacionalni park Paklenica udaljen 49 kilometara. Gostima je na raspolaganju besplatan javni parking u blizini objekta. Posetioci posebno hvale lokaciju, čistoću soba i ljubaznost domaćina. Ističu da se plaža nalazi na svega nekoliko metara od kuće, dok su prodavnica i restoran udaljeni samo nekoliko minuta hoda.

Terasa sa pogledom na more

Za 420 evra nedeljno može se rezervisati smeštaj u Apartmanima Čirjak u Svetom Petru. Objekat se nalazi uz samu plažu i gostima nudi pogled na more, terasu i vrt. Apartmani imaju sopstveno kupatilo, potpuno opremljenu kuhinju, klima-uređaj, mašinu za veš i besplatan Wi-Fi. Gostima su na raspolaganju spoljašnji kamin, prostor za sedenje, roštilj i besplatan privatni parking.

Plaža Turkljača udaljena je svega minut hoda, dok se Marina Kornati nalazi osam kilometara od objekta. Gosti posebno izdvajaju veliku terasu sa pogledom na more, kvalitetno renoviran enterijer i dobro opremljenu kuhinju. Pohvalili su i efikasan klima-uređaj, kao i činjenicu da je voda iz česme pitka. Kao jedinu veću zamerku navode nedostatak komarnika.

Za isti iznos od 420 evra moguće je boraviti i u apartmanima Vila Lidija u Orebiću. Gostima su na raspolaganju terasa, balkon, vrt i spoljašnji kamin. Svaki apartman ima sopstveno kupatilo, potpuno opremljenu kuhinju, trpezarijski sto, televizor, klima-uređaj i besplatan Wi-Fi. Plaža Trstenica udaljena je svega šest minuta hoda, a okolina pruža mogućnosti za vožnju čamcem i druge aktivnosti na moru.

Gosti hvale čistoću apartmana i predusretljivost vlasnika. U recenzijama navode da se prodavnica, pekara i plaža nalaze u neposrednoj blizini objekta. Jedan gost istakao je da je sve bilo besprekorno i da je vlasnik uvek bio dostupan za pomoć, dok su drugi pohvalili toplu dobrodošlicu uprkos kasnom dolasku.

Popularna destinacija

Za 420 evra tokom sedam dana moguće je odsednuti i u Apartmanima Matić u Vodicama. Ovaj apartman sa tri zvezdice nalazi se uz more i gostima nudi vrt, terasu i pogled na zelenilo. Smeštaj raspolaže jednom spavaćom sobom, kupatilom, čajnom kuhinjom, balkonom i klima-uređajem, a gostima su dostupni i besplatan Wi-Fi i privatni parking. Plaža Male Vrulje udaljena je oko 17 minuta hoda, dok je ACI marina Vodice na 1,2 kilometra od objekta.

Gosti posebno ističu gostoprimstvo domaćina i mirnu lokaciju. U recenzijama navode da je reč o izuzetno prijatnom apartmanu u lepom primorskom mestu, kao i da su domaćini veoma srdačni, predusretljivi i uvek spremni da pomognu. Neki su napisali da bi se rado ponovo vratili.

Peti apartman na našoj listi nalazi se u Gornjem Karinu. Kiwi Apartments početkom jula mogu se rezervisati za 427 evra za sedam noćenja, odnosno svega 61 evro po noći. Smeštaj se nalazi uz plažu i gostima nudi pogled na more, sunčalište, vrt i besplatan Wi-Fi.

Apartmani imaju klima-uređaj, sopstveno kupatilo, a gostima su dostupni i spoljašnji kamin, vešeraj i porodične sobe. Plaža Karin Gornji udaljena je svega tri minuta hoda, dok se u blizini nalaze Marina Kornati i Nacionalni park Paklenica.

Najbolje recenzije

Recenzije gostiju među najboljima su na ovoj listi.

- U Hrvatsku dolazimo od 1997. godine, ali nigde se nismo osećali ovako prijatno. Lokacija je mirna, plaža i more su prelepi, a domaćini su najbolji koje smo ikada upoznali. Dočekali su nas srdačno, tokom boravka vodili računa da nam ništa ne nedostaje, počastili nas svežim grožđem i pripremili odličnu riblju večeru - naveo je jedan gost.

Dodao je i da nije pronašao ništa što bi ozbiljno mogao da zameri smeštaju.

Slične utiske podelili su i drugi posetioci. Jedan od gostiju istakao je: