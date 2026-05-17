Na italijanskoj obali Jadranskog mora, južno od Ankone, nalazi se Portonovo - mali, gotovo mistični zaliv koji mnogi nazivaju biserom regije Conero.

Na prvi pogled deluje kao još jedno mirno mesto uz more, ali iza te idilične slike krije se sasvim druga realnost: pre nego što sezona uopšte počne, gotovo je nemoguće naći slobodno mesto na plaži.

Luksuz koji se rezerviše mesecima unapred

Oni koji su planirali da obezbede svoje mesto pod suncem za leto već su zakasnili.

Sezonske pozicije su rasprodate, i to uprkos cenama koje iznenađuju čak i po italijanskim turističkim standardima.

Iznajmljivanje suncobrana sa dve ležaljke za celu sezonu u Portonovu kreće se od oko 1.200 do čak 3.000 evra, u zavisnosti od pozicije na plaži.

Najskuplja i najtraženija mesta su ona tik uz more, gde je pogled na tirkiznu vodu neometan, a do mora se stiže bukvalno u nekoliko koraka.

Simbol paradoksa savremenog turizma

Iako ovakav luksuz deluje rezervisan za mali broj ljudi, u praksi je reč o ustaljenoj pojavi. Stalni gosti iz godine u godinu zadržavaju ista mesta, gotovo po nepisanom pravilu, pa koncesionari navode da se praktično nijedan sezonski suncobran ne oslobađa.

Slobodnih mesta jednostavno nema.

Kako bi makar delimično sačuvali balans, deo plaže ostavlja se za dnevne posetioce, kako uvala ne bi postala potpuno nedostupna. Ipak, ni oni koji dolaze samo na jedan dan ne prolaze jeftino za prvu liniju uz more potrebno je izdvojiti između 30 i 40 evra dnevno.

Potražnja ne jenjava, liste čekanja sve duže

Uprkos visokim cenama, interesovanje ne opada. Naprotiv, svake godine oko 60 ljudi nalazi se na listi čekanja, u nadi da će se osloboditi makar jedno mesto.

Privlačnost Portonova je jasna: kristalno čisto more, očuvana priroda i osećaj mira koji je u mnogim poznatim letovalištima odavno nestao.

Raj sa cenom i gužvom

Ipak, upravo taj šarm ima svoju cenu. Tokom vrhunca sezone uvala se suočava sa gužvama, prilazni putevi se brzo zakrče, a spontani dolazak često se pretvara u test strpljenja.