Mali balkon često je poslednje mesto u stanu kojem posvećujemo pažnju. Završi kao ostava za sušilicu, stare saksije i kutije koje možda mogu nekad da zatrebaju. A upravo tih nekoliko kvadrata leti mogu da postanu najlepši deo doma, oaza za odmor, mesto za jutarnju kafu, večernje vino ili kratki beg od gradske gužve.

Dobra vest je da za pristojno uređenje nije potreban veliki budžet. Balkon od deset kvadrata može da se pretvori u malu oazu mira za oko 100 evra, uz malo planiranja i nekoliko pametnih trikova.

Veštačka trava

Prvi korak nije kupovina, već raščišćavanje. Dizajneri enterijera često kažu da mali prostori izgledaju duplo bolje čim se ukloni višak stvari. Na balkonu to posebno važi. Kada ostanu samo najpotrebnije stvari, lakše je organizovati prostor i dobiti utisak širine.

Najveći efekat obično daje pod. Umesto skupih pločica ili renoviranja, mnogi biraju drvene klik-podne obloge koje se postavljaju direktno preko postojećeg poda. Mogu da se nađu već za 20 do 30 evra za nekoliko kvadrata i odmah menjaju izgled balkona. Čak i veštačka trava može da da prijatan efekat “mini dvorišta”, posebno u kombinaciji sa biljkama.

Sledeći korak je nameštaj, ali tu većina ljudi pravi istu grešku zato što kupuju prevelike komade. Na balkonu od deset kvadrata mnogo bolje funkcionišu sklopive stolice i mali sto koji po potrebi mogu da se pomere. U prodavnicama za kuću i baštu često mogu da se pronađu jednostavni metalni setovi za 40 do 50 evra, a polovan nameštaj preko oglasa može biti još jeftiniji.

Biljke daju najveću promenu za najmanje novca. Nekoliko većih saksija sa lavandom, bršljanom, muškatlama ili ukrasnom travom može potpuno da promeni atmosferu. Vertikalne police ili držači za ogradu dodatno štede prostor. Ljudi često misle da balkon mora biti prepun cveća da bi izgledao lepo, ali stručnjaci savetuju suprotno - nekoliko pažljivo raspoređenih biljaka izgleda urednije i luksuznije.

Rasveta je detalj koji najviše utiče na atmosferu uveče. Male LED lampice ili solarni fenjeri danas mogu da se kupe za desetak evra, a daju utisak mnogo skupljeg uređenja. Toplo svetlo čini čak i običan balkon prijatnijim i vizuelno “mekšim”.

Tačna računica

Tekstil je još jedan jeftin trik koji pravi veliku razliku. Dva jastuka, lagano ćebe i mala prostirka često deluju efektnije nego skup nameštaj. Neutralne boje poput bež, sive ili maslinaste vizuelno smiruju prostor i lako se uklapaju sa zelenilom.

Uz malo kombinovanja, budžet od 100 evra može okvirno da izgleda ovako:

podne obloge ili veštačka trava - 25 evra

mali sto i dve sklopive stolice - 45 evra

biljke i saksije - 20 evra

LED lampice ili fenjeri - 10 evra

I možda je najvažnije to što balkon ne mora da izgleda “instagramično” da bi bio prijatan. Dovoljno je da postane mesto na kojem ćete želeti da provedete pola sata više nego ranije. Upravo tada nekoliko kvadrata dobija najveću vrednost.