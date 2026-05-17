Slušaj vest

U Beogradu postoji na desetine privatnih parking prostora, ali ne postoji jedinstven zvaničan podatak o njihovom broju. U centru grada su dominantni javni parkinzi ali postoji i manji broj komercijalnih i polu-privatnih prostora. Neki od njih su i u tržnim centrima koji su direktno u njihovom vlastništvu. Malih privatnih parking-placeva ima na Zvezdari, Voždovcu, Paliluli i Čukarici, gde se izdaju i mesta u dvorištima i manjim objektima.

Novi Beograd je deo grada koji ima najviše prostora za privatne parkinge, ali su oni često vezani za firme i tržne centre, dok parking-servisi, posebno oko aerodroma, funkcionišu kao organizovan privatni biznis.

Postavlja se pitanje koja je procedura da privatnik otvori parking.

Privatni parkinzi su registrovani pod različitim šiframa delatnosti, a advokat Nemanja Rodić objašnjava da postoje šifre delatnosti koje pokrivaju i više delatnosti.

-Teoretski, možete uzeti bilo koju vrstu pruženja usluge, koja se čisto ne kosi mnogo sa samim tim. Bilo koja uslužna delatnost koja može biti srodna tome, prilično je laka za otvaranje i baš široki spektar svih mogućih pravih lica otvara - rekao je on.

Obično privatne parkinge otvaraju firme registrovane kao DOO.

Od ugovora do registrovanja delatnosti

Pre registrovanja firme, većina koja bi da se bavi tom biznisom iznajmi plac.

- Na primer, dogovori se ugovor o zakupu korišćenja placa, gde se zapravo ni ne definiše njegova namena. Onda, ako to postane ozbiljnije, najčešće se onda otvara neko privredno društvo koje se registruje i gde se naplaćaje usluga. Zavisi koliko je profitabilno. Na primer, ono što je najpopularnije to su parkinzi u blizini aerodroma - rekao je Rodić.

Foto: Beograd.rs printscreen

Prema njegovim rečima, u slučaju privatnih parkinga u blizini aerodroma, ljudi traže neke ozbiljnije organizacije koje garantuju sigurnost vozila.

- Za neke manje stvari, ljudi prosto zakupe parcelu, stave neku rampu što legitimno smeju da urade na privatnom vlasništvu i zakupljuju taj prostor na nekom internom nivou, bez nekog posebnog dogovora. Sve zavisi i od lokacije, zavisi i od vrste zemljišta, zavisi i od toga šta je vaša ideja, da li želite time da se bavite trajno, da li želite saradnju sa nekim firmama ili fizičkim licima, ima raznih oblika organizacija - rekao je on.

On navodi da vrsta dokumenaticije zavisi od opštine do opštine i od toga kakva je ideja za taj prostor.

- Neke osnovne stvari su da imate ili vlasništvo na parceli ili zakup na parceli, taj neki ugovorni odnos, onda da otvorite firmu koja će time da se bavi. Najčešće se to radi u formi DOO. Sve zavisi od toga koja vrsta usluge se pruža. Prosto, ako vi želite ljudima da pružite parking mesto, vi ste završili priču sa tim. Vi kao firma imate ugovor koji se zaključuje, bilo elektronski, bilo je pisano, i čovek ima parking mesto i ne očekuje ništa ništa toga - rekao je advokat.

U slučaju da je uključena neka zaštita, poput protivgradne ili zaštite od provala, mora se razmišljati i o određenim sistemima za koje su drugačije procedure za dozvole.

- Sve zavisi od toga koja je ideja, kako treba da izgleda taj parking, kako treba da funkcioniše to privredno društvo. Ne možemo reći da je nešto univerzalno i po šablonu, zavisi od firme do firme - navodi Rodić.

Ko garantuje bezbednost

Na privatnim parkinzima bitna je i bezbednost.

- Ljudi to to ljudi ocenjuju na odnosu izgleda parkinga. Najčeće se u nekoj ozbiljnijoj varijanti angažuju ljudi koji su fizičko obezbeđenje, plus videonazor koji vi možete da pratite u svakom trenutku. To onda povećava tu sigurnost u smislu da ima neko fizički prisutan na ograđenom objektu i to je već druga priča, jer će neko upozoriti ili pozvati policiju ili na bilo koji način odreagovati ako krene neko dešavanje - rekao je Rodić.

Privatni parkinzi u tržnim centrima su direktno u vlasništvu određenog tržnog centra.

Rodić navodi da većina takvih parkinga ima disklejmere sa natosima da ne odgovaraju za nastalu štetu ili krađu.

- Na njima je samo obaveza da vam pruže mogućnost parkinga i to je to. Neće biti oni odgovorni ako neko tu obije vozilo i ukrade torbicu iz vozila - dodaje on.