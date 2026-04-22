Finansijski savetnik Dušan Uzelac otkriva kako i sa malim ulaganjem možete ući u investicije, zašto garaže postaju "zlatna koka" i kako model "investiram na kvadrat" menja način na koji zarađujemo od nekretnina.

Investiranje u nekretnine u Srbiji više nije ono što je bilo. Nekada je pravilo bilo jednostavno - imaš novac, kupiš stan, čekaš da mu poraste vrednost. Danas su se pravila promenila. I to je dobra vest.



Nekretnina je uvek dobra investicija

S druge strane, razlika između štednje i investiranja nije u količini novca, već u tome da li taj novac radi za vas ili za banku.

Nekretnine su tu uvek imale jednu ključnu prednost - to je imovina koja ne može da nestane. To je jedinstveno jedino nekretninama. Akcije na berzi recimo jesu investiciona opcija koja može doneti zaradu, ali je rizik tamo viši.

Danas smo svedoci da jedan tvit briše milijarde vrednosti akcija, ali nikada vrednost nekretnina.

Vrednost nekretnina može da oscilira, ali dugoročno uvek raste - dokazano. U ovo su se, na njihovu žalost, uverili svi oni koji žele da kupe stan ali "čekaju da cena padne" - oni i dalje čekaju.

Ali, kako prosečan čovek da uđe u tu igru? Kako da investira ako nema desetine ili stotine hiljada evra?

Odgovor na to pitanje leži u modelu "Investiram na kvadrat". Ideja je jednostavna - ne morate da kupite ceo stan ili garažu da biste učestvovali u tržištu.



Kupujte deo zgrade

Možete da investirate u jedan kvadrat, odnosno u deo projekta, i da učestvujete u profitu koji taj kvadrat donosi. Zgrada ne zna da li je zida 3 miliona evra jednog investitora ili 1.500 investitora sa po 2.000 evra.To je suštinska promena: od vlasništva prelazimo na učešće. Ne kupujete zidove - kupujete deo zarade.

U praksi, to znači da finansirate izgradnju, a kada se projekat završi i proda, profit se deli 50-50. Taj povrat može biti i oko 20 % za period od dve godine, što je značajno više od klasične štednje. Da li bi ste poverili vaš novac nekom ko ume da napravi profit i da vam za to isplati 50% ostvarenog profita. Ovo je model koji vas čini građevinskim investitorom.

Ali tu priča ne staje.



Isplativa naplata komfora

Tržište nas je naučilo još jednoj važnoj lekciji - nije svaka nekretnina ista investicija. Danas garaže i parking mesta postaju nova "zlatna koka". Zašto? Zato što rešavaju konkretan problem.

U gradu koji se širi, prostor postaje luksuz, a komfor se naplaćuje. Manji ulog, stabilna tražnja i jednostavno izdavanje čine ih često isplativijim od stanova.

Za one koji nemaju veći kapital, ali žele da zakorače na tržište, model investicionog kvadrata predstavlja logičan prvi korak. Sa nekoliko hiljada evra moguće je učestvovati u projektu i investiranjem obezbediti deo budućeg profita.

I kod ovakvog ulaganja važi jedno ključno pravilo - lokacija je presudna. Nekretnina na dobroj lokaciji ne samo da se brže prodaje, već ima i veći potencijal rasta cene kvadrata.

To direktno utiče i na brzinu i na visinu zarade investitora. Zato investicioni kvadrat nije samo pitanje pristupačnosti, već i pametnog izbora - gde ulažete često je važnije od toga koliko ulažete.

Investitor može da bira nivo rizika, iznos ulaganja i vrstu nekretnine, ali i da ima jasnu i transparentnu računicu.



Ne čekajte "veliku priliku"

Ono što posebno menja pravila igre jeste činjenica da više ne morate da čekate "veliku priliku".

Možete da počnete sa malim iznosom, da učite kroz praksu i da vremenom gradite svoj investicioni portfolio.

Jasno je da tržište investiranja u nekretnine više nije zatvoren klub, već postaje platforma.

Naravno, važno je i razumeti. Investiranje nije garancija, već odluka. Svako mora da razume gde ulaže i zašto.

Ali, ono što danas postoji, a ranije nije, jeste izbor.

I zato verujem da budućnost investiranja u nekretnine nije u velikim kupovinama, već u pametnim modelima. Ne u posedovanju svega, već u učešću u pravim projektima.

Jer na kraju, nije poenta da imate kvadrate - poenta je da kvadrati rade za vas.