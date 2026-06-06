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Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi.

Kako se navodi, nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije.

Kurir.rs

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