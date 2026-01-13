Slušaj vest

Epilog krize oko Naftne industrije Srbije (NIS) konačno se nazire, a mađarski MOL je najizvesniji kupac ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji! U prilog tome govori i podatak da su se predstavnici ove mađarske kompanije juče sastali sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Razgovaralo se, kako se saznaje, o svim aspektima saradnje, ali i hitnosti rešavanja problema sa američkim OFAC-om.

OFAC ima konačnu reč

Kako je za Kurir objasnio stručnjak za energetiku Miodrag Kapor, kupovina ruskog paketa akcija NIS-a od strane MOL-a stoji kao opcija, ali konačnu reč ipak će na kraju dati OFAC!

- Svoju odluku Ministarstvo finansija SAD doneće na osnovu toga da li će se zadržati makar indirektni uticak Ruske Federacije u NIS-u. S obzirom na to da trenutno imamo neobičan splet okolnosti koji se dešava na globalnoj političkoj sceni, ne bi me iznenadilo da OFAC bude manje strog nego što bi inače bio. Kupovati NIS u ovoj situaciji kakva jeste je veoma rizičan poduhvat, čak i za MOL. To neće biti samo ekonomska, već i politička odluka - kazao je Kapor.

Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock

Prema njegovim rečima, bilo kakvo rešenje koje bi NIS-u vratilo licencu za rad je bolje od ovoga što sada imamo.

- Po mom mišljenju za Srbiju bi bilo bolje da se ne predaje monopolski status na tržištu naftnih derivata drugoj državi i drugoj kompaniji. Bilo bi dobro da mi razdvojimo uvoz, proizvodnju, distribuciju i promet derivata na razne kompanije. To bi bilo optimalno rešenje za Srbiju i njene građane, ali to zavisi od odluke Vlade Srbije i koliko vidim ta potencijalna mogućnost se, barem za sada, ne razmatra - dodao je on.

Posle 100 dana stiže sirova nafta Kako je juče otkrila ministarka rudarstva i energetike u Vladi Srbije Dubravka Đedović Handanović, u Srbiju konačno stiže sirova nafta.

- Posle 100 dana, u Srbiju stiže sirova nafta iz JANAF-a, a Rafinerija u Pančevu trebalo bi da počne s radom 16. januara. Očekujemo da prvi dizel bude na tržištu 26. ili 27. januara - rekla je ministarka Đedović Handanović.

Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije podsetio je da je OFAC dao NIS-u privremenu operativnu licencu koja važi do 23. januara i kojom se omogućava rad, ali i rešavanje problema s ruskim udelom u srpskoj kompaniji.

- Po svemu što smo do sada videli, mađarski MOL je verovatno kupac ruskog dela akcija u NIS-u. Uradili su dubinsku analizu poslovanja kompanije, sad su razgovarali i sa predsednikom Srbije, a sve to govori da su pregovori oko kupovine NIS-a pri kraju. Ono što ostaje kao pitanje je da li će Srbija moći da otkupi tih pet-šest odsto akcija, bilo od Rusa ili od MOL-a, kako bi imala više od trećine vlasništva u NIS-u i time uticala na donošenje odluka u kompaniji - rekao je Stanić i dodao da će se i to znati uskoro.

Sankcije NIS- u, podsetimo, stupile su na snagu 9. oktobra 2025. godinr zbog većinskog ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji, a ubrzo je sa radom prestala i Rafinerija u Pančevu. Predsednik Vučić je kao dan D najavio 15. januar, jer bi do tada Rusi trebalo odluče šta će sa većinskim delom akcija u NIS-u ili će, u suprotonom, "država uraditi svoj posao".

U međuvremenu 24. decembra NIS dobio privremenu licencu OFAC-a za rad i ona važi do 23. januara, a sve je izvesnije da će se do tada konačno i rešiti sudbina srpske naftne kompanije.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Zaštita interesa naše zemlje

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike u Vladi Srbije, otkrila je da razgovori između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta oko prodaje udela ruskog vlasništva u NIS-u idu svojim tokom.

- Mi, naravno, učestvujemo u njima, Srbija je strateški partner, ovo je kritična infrastruktura koja se nalazi u našoj zemlji i apsolutno imamo interes da zaštitimo, pre svega, interese naše zemlje, ali i da eventualno povećamo naše učešće u naftnoj industriji Srbije, o tome se takođe razgovara - rekla je Đedović Handanović.

Foto: canon_photographer/Shutterstock, Petar Aleksić

Ona nije mogla da precizira kada se tačno očekuje da dogovor bude postignut.

- Nije gotovo dok nije gotovo, kako se kaže, ali ono što jeste naš cilj je da operativna licenca bude produžena. U tom smislu američki OFAC ima određene zahteve, a to je da vidi glavne osnove ugovora i u tom slučaju mi očekujemo u tom kontekstu da i dođe do okončanja pregovora, odnosno tih bar prvih između MOL-a i Gazpromnjefta. A onda se obrate američkoj kancelariji za kontrolu strane imovine i za produženje licence dok se finalni pregovori i ne završe i eventualno transakcije ne potpišu - pojasnila je ministarka energetike.

Građani nisu osetili posledice

Uprkos ogromnim problemima koje je NIS imao, posebno posle obustavljanja rada Rafinerije u Pančevu, građani ni u jednom trenutku nisu osetili posledice sankcija srpskoj naftnoj kompaniji. Snabdevanje gorivom i naftnim derivatima se odvija bez problema, cena je stabilna i nikakvih poremećaja na tržištu nije bilo.