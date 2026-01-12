Slušaj vest

Pregovori o prodaji ruskog dela vlasništva Naftne industrije Srbije (NIS) mađarskoj kompaniji MOL uskoro ulaze u treću nedelju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je razgovarao s rukovodstvom MOL-a o mogućnosti kupovine ruskog udela u NIS-u.

Kako je Kurir ekskluzivno saznao, tom prilikom razgovarano je o svim aspektima saradnje, hitnosti rešavanja problema sa američkim OFAC-om, kao i i značajnom potpisivanju međunarodnog dogovora između Republike Srbije i Mađarske.

Foto: Shutterstock, Petar Aleksić

O najnovijim pojedinostima u vezi s dolaskom nafte u Srbiju javnosti se obratila i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

- Posle 100 dana, u Srbiju sutra stiže sirova nafta iz JANAF-a, a Rafinerija u pančevu trebalo da da počne s radom 16. januara. Očekujemo da prvi dizel bude na tržištu 26. ili 27. januara - rekla je ministarka Đedović Handanović.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović o prodaji NIS i dolasku sirove nafte u Srbiju Izvor: Ministarstvo rudarstva i energetike

- Kao što smo i rekli, veliki težak period iza nas, gde smo uspeli, bez obzira na sve poteškoće, da snabdemo tržište bez problema, ali NIS ima operativnu licencu za rad, rafinerija u Pančevu kreće u rad. Mi očekujemo da posla ovih 85.000 tona dodatnih 35.000–45.000 tona nafte stigne u toku sledeće nedelje i to će sve obezbediti pored domaće sirove nafte, koje trenutno ima oko 120.000 tona, da rafinerija u jednom dužem vremenskom periodu i posle 23. januara može da nastavi da radi - dodala je ministarka.