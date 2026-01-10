Slušaj vest

Operativna licenca koju je Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) odobrila NIS-u do 23. januara omogućila je obnavljanje isporuka sirove nafte i delimičnu stabilizaciju poslovanja kompanije. U JANAF-u navode da su spremni za transport, dok se istovremeno vode pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u

Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić za RTS ocenjuje da je licenca došla u trenutku kada je bila najpotrebnija.

"Operativna licenca je stigla kao preko potrebna stvar i kao nenadani gest dobre volje OFAK-a. Nismo je očekivali, a došla je kao neka vrsta novogodišnjeg poklona“, naveo je Lukić.

Zaustavljena dalja degradacija poslovanja

Prema njegovim rečima, licenca ne znači trenutni povratak NIS-a na nivo poslovanja kakav je imao pre uvođenja sankcija.

"Nakon ove licence, NIS neće moći da se promptno vrati u stanje u kom smo navikli da ga vidimo. Za ove tri nedelje ne može da bude onaj stari NIS", istakao je profesor Lukić.

Kako dodaje, ključan efekat licence je zaustavljanje negativnih trendova.

"Sigurno će doći do zaustavljanja dalje degradacije poslovanja i gubitka tržišne pozicije. Za našu zemlju najvažnije je da se vraćamo energetskoj sigurnosti na nivo koji je zadovoljavajući", ocenio je Lukić.

On navodi da će eventualno produženje licence zavisiti od napretka pregovora.

"Sve dok pregovori traju i napreduju u pravom smeru, možemo očekivati da se ta zelena svetla produže", rekao je profesor.

Sve zavisi od odluka OFAK-a

Govoreći o pregovorima sa mađarskim MOL-om o preuzimanju ruskog udela, sagovornik ističe da proces još nije završen.

"Neće sve detaljne analize i terenske posete na kraju rezultirati uspešnim dogovorom, ali MOL-ovi stručnjaci u Srbiji zatiču NIS u vrlo dobrom stanju – kao dobro vođenu kompaniju sa modernizovanom rafinerijom", naveo je Lukić.

On naglašava da je uloga OFAK-a i dalje presudna.

"Mi se nalazimo u rukama OFAK-a već godinu dana i nastavićemo da budemo i u narednom periodu", rekao je profesor.

Osvrćući se na najavu da bi Srbija mogla da kupi dodatnih pet odsto akcija NIS-a, ističe značaj vlasničkih pragova.

"Povećanje udela države moglo bi da ide ka jednoj trećini vlasništva. To bi značilo jaču poziciju države u donošenju ključnih odluka", ocenio je Lukić.

Govoreći o kretanjima na svetskom tržištu nafte, on objašnjava da je rast cena posledica prelaska iz globalnog viška u manjak ponude.

"Sa dešavanjima u Venecueli i Iranu, prelazimo u situaciju globalnog manjka ponude i u takvim okolnostima cena mora da se koriguje", zaključio je u razgovoru za RTS profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić.