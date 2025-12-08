Slušaj vest

Tržišta očekuju ključnu odluku američkih Federalnih rezervi o kamatnim stopama koja će biti saopštena 10. decembra.

Analitičari procenjuju da verovatnoća sniženja kamata u Sjedinjenim Američkim Državama iznosi oko 87 odsto.

Švajcarska nacionalna banka će objaviti svoje najnovije ažuriranje monetarne politike u četvrtak, a sledeće nedelje, 18. decembra, dobićemo odluke o kamatnim stopama od Banke Engleske i Evropske centralne banke.

Banka Foto: Shutterstock

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 sati porastao za 0,03 odsto na 24.048,14 poen, britanski FTSE 100 za 0,09 odsto na 9.675,19 poena, moskovski MOEX za 0,65 odsto na 2.728,63 poena, dok je francuski CAC 40 pao za 0,22 odsto na 8.098,54 poena.

Vrednost američkog berzanskog indeksa Dow Jones je pred današnje otvaranje berzi porasla za 0,22 na 47.954,99 poena, vrednost indeksa S&P 500 porasla za 0,19 odsto na 6.870,40 poena, a vrednost indeksa Nasdaq za 0,31 odsto na 23.578,13 poena.

Evropski fjučersi gasa za januar su se danas na otvaranju berze TTF prodavali po ceni od 27,1 evro za megavat-sat.

Prema aktuelnim podacima sa berzi, cena sirove nafte je porasla na 60,301 dolar, a cena nafte Brent na 63,948 dolara.

Cena zlata je porasla na 4.213,23 dolara za uncu, a cena pšenice pala na 5,3655 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).