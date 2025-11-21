Slušaj vest

Evropski berzanski indeksi danas su pretežno u padu, pošto se neizvesnost sa tržišta u Sjedinjenim Američkim Državama, izazvana mogućom precenjenošću tehnoloških kompanija i pitanjem održivosti ulaganja u veštačku inteligenciju, prelila i na ostale svetske berze.

Iako su izvanredni kvartalni rezultati američke kompanije Envidija (Nvidia), trenutno najvrednije na svetu, nakratko smirili investitore, trend rasprodaje akcija se ubrzo nastavio. Tržišta su i dalje pod snažnim pritiskom averzije prema riziku, prenosi CNBC.

Na evropskim berzama jutros u 9.15 sati beleže se sledeći pomaci:

- nemački DAX je pao za 1,23% na 23.027,63 poena,

- francuski CAC 40 je niži za 0,64% i iznosi 7.925,44 poena,

- britanski FTSE 100 beleži pad od 0,78% na 9.453,35 poena,

- jedini izuzetak je moskovski MOEX, koji je porastao za 1,89% na 2.678,63 poena.

Na američkom tržištu, pre otvaranja berzi, trend je takođe silazan:

- Dow Jones se spustio za 0,84% na 45.752,26 poena,

Foto: Profimedia

- S&P 500 je pao za 1,56% na 6.538,76 poena,

- Nasdaq je zabeležio pad od 2,15% na 22.078,05 poena.

Evropski fjučersi gasa za isporuku u decembru na berzi TTF jutros su trgovani po ceni od 30,4 evra za megavat-sat.

Prema najnovijim berzanskim informacijama:

- cena sirove nafte iznosi 57,752 dolara,

- nafta Brent se trguje po 62,168 dolara,

- zlato je palo na 4.033,79 dolara za uncu,

a pšenica na 5,2407 dolara po bušelu (jedan bušel = 27,216 kg).

Na valutnom tržištu Forex, evro vredi 1,15537 dolara, što predstavlja rast od 0,07% u odnosu na početak današnjeg trgovanja.