Ukupna potrošnja električne energije na distributivnom području Beograda iznosila je na dan Božića 28,92 miliona kWh (kilovat-sati), što je za 22,07 odsto više u odnosu na isti datum prošle godine, rečeno je danas iz Elektrodistribucije Srbije.

Na istom području, u utorak 6. januara, registrovana je potrošnja od 30,45 miliona kWh što je za 13,3 odsto više u odnosu na isti datum prošle godine.

U ponedeljak 5. januara, na distributivnom području Beograd registrovana je potrošnja od 30,08 miliona kWh i ona je za 4,73 odsto bila viša u odnosu na isti datum prošle godine.

Prilikom analize ovih podataka treba uzeti u obzir prosečnu temperaturu i druge faktore koji utiču na potrošnju u ovom periodu i u isto vreme prošle godine, napominju iz EDS-a, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.