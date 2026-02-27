Slušaj vest

Nova letnja sezona u Crnoj Gori donosi nove cene smeštaja. Putnici koji rezervišu ranije i koji su pratili sajamske ponude imaju šansu da obezbede povoljnije aranžmane, dok oni koji biraju špic leta plaćaju više.

Turističke agencije ističu da raste interesovanje za kvalitetniji smeštaj, što direktno utiče na formiranje novih cena i planiranje odmora.

Prema sajamskim katalozima turističkih agencija koje smo prelistali tokom održavanja Sajma turizma, cene noćenja u hotelima sa četiri zvezdice kreću se od oko 44 evra po osobi u periodu maja i oktobra.

Međutim, kako se sezona zagreva, tako rastu i troškovi. U predsezoni i postsezoni, tokom juna i septembra, cene se kreću između 59 i 67 evra po osobi, dok u špicu sezone, tokom jula i avgusta, dostižu i do 84 evra po osobi.

Foto: Petar Aleksić

Najtraženiji su aranžmani tokom sredine leta, kada je potražnja najveća, što direktno utiče na formiranje viših cena. S druge strane, putnici koji biraju termine van glavne sezone mogu ostvariti značajne uštede, posebno u maju, junu i septembru.

Turističke agencije navode da su na rast cena uticali povećani troškovi energije, radne snage i održavanja, ali i sve veća potražnja za kvalitetnijim smeštajem. Očekuje se da će rane rezervacije i sajamski popusti biti ključni način da putnici obezbede povoljnije aranžmane za narednu sezonu.

Ovogodišnja ponuda na Sajmu turizma

Dok se putnici pripremaju za nove cene u regionu, Sajam turizma u Beogradu, koji je trajao od 19. do 22. februara, nudio je priliku za značajne uštede. Ovogodišnji sajam, na kojem je zemlja partner Kipar, okupio je veliki broj izlagača koji nude "first minute" ponude.

Posetioci su mogli da pronađu popuste i do 60 odsto na letnje aranžmane, rane rezervacije i specijalne ponude za egzotične destinacije. Za one koji planiraju letovanje avionom, tu su i popusti od 25 odsto na avio-karte.

Posebnu pažnju privlačile su ponude za Grčku.

Foto: Kurir/T.S.

Kako navode agencije, za putovanja na Lefkadu u špicu sezone mogu se ostvariti uštede i do 100 evra, dok su za termine u predsezoni i postsezoni cene snižene u proseku za 10 do 30 evra.

Velika olakšica za budžet građana je i mogućnost da se prilikom onlajn rezervacije ostatak iznosa isplati na rate. Vlasnici turističkih agencija savetuju građanima da, osim posete štandovima, obavezno provere i internet stranice agencija tokom večeri, jer je to idealan trenutak za rezervaciju odmora po nižim, sajamskim cenama.