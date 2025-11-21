Slušaj vest

Bračni par iz Eseksa uspeo je da svoje troškove grejanja svede na nivo koji deluje gotovo neverovatno. Umesto klasičnog sistema za grejanje, njihov dom se zagreva pomoću opreme smeštene u dvorišnoj šupi, koja spolja izgleda sasvim obično. Zahvaljujući tome, računi su sa oko 375 funti mesečno pali na svega 40, što je u Velikoj Britaniji gotovo nemoguće postići uz standardne energente.

Rešenje proizlazi iz projekta koji kombinuje savremenu tehnologiju i cirkularno korišćenje toplote. Suština je u tome da se toplota nastala tokom digitalnih procesa ne rasipa, već se direktno preusmerava u domaćinstvo.

Toplota dobijena iz obrade podataka kao grejanje

Sistem nazvan HeatHub razvija britanska kompanija Thermify. Ideja funkcioniše tako što se u šupi nalazi manja grupa servera koji obrađuju podatke za udaljene klijente. Tokom rada ovi serveri generišu veliku količinu toplote, ali umesto da se ona izgubi kroz ventilaciju, sakuplja se i preusmerava u bojler i grejni sistem kuće.

Foto: Shutterstock

Računi smanjeni za više stotina funti

Ovakav pristup koristi toplotu koja se svakako stvara prilikom obrade podataka i pretvara je u koristan izvor energije. U pilot programu učestvuje više domaćinstava sa nižim prihodima, a cilj je da se tehnologija proširi širom zemlje kao deo energetske tranzicije.

Za razliku od improvizovanih pokušaja da se grejanje obezbedi uz pomoć kućnih računara, ovaj sistem se oslanja na inženjerski nadzor, profesionalne servere, pravilno projektovanu ventilaciju i adekvatne sigurnosne mehanizme. Toplota se ne generiše zbog grejanja, već kao nusprodukt obrade podataka, a domaćinstvo dobija korist od energije koja bi inače bila izgubljena.

Ali postoje i rizici

Potencijalni problemi uključuju opterećenje električne instalacije, nedovoljnu ventilaciju, nepredviđene troškove struje i mogućnost požara. Za razliku od pilot projekta, gde operator snosi većinu troškova i upravlja opremom, kućna varijanta bi često značila da bi korisnik trošio više električne energije nego što bi ostvario uštede.

Ipak, ovakvi primeri pokazuju kako energetska tranzicija može izgledati u praksi kada se tehnologija koristi za više od pukog pružanja digitalnih usluga.