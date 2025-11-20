Slušaj vest

Compass festival razvijen je kao inovativna i interaktivna platforma namenjena mladima koji žele da istraže svet preduzetništva, karijernog razvoja i savremenih biznis mogućnosti. Održavanje trodnevnog festivala, koji je imao svoju završnicu u MIND parku, podržali su Grad Kragujevac, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, MIND GROUP, Galerija Aleksić i Komjuniti 22, a u organizaciji Udruženja VIBE i finansijsku pomoć Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije.

Foto: Info služba Grada Kragujevca

- Projekat Compass Udruženja Vibe, predstavlja jedno od najinspirativnijih i najkreativnijih mesta za razvoj preduzetničkih ideja. Umetnost kreiranja kompanije, od izrade biznis plana do krajnjeg korisnika, najviši je domet preduzetničkog stvaralaštva- rekla je Ana Petrović Jelić, članica Gradskog veća, koja je u ime Grada Kragujevca prisustvovala festivalu.

- Iskreno se nadam će se projekat omasoviti, jer način na koji predavači i učesnici pružaju podršku mladima i ohrabruju ih da započnu sopstveni posao je izuzetno motivišući - istakla je Petrović Jelić.

Foto: Info služba Grada Kragujevca

Ona je organizatorima festivala poželela uspeh, brojne kvalitetne govornike i mnogo polaznika koji će prepoznati da je naša budućnost u nama samima.

- U proteklih 12 godina, Udruženje Vibe izgradilo je jedan od najprepoznatljivijih muzičkih festivala za mlade, a u nameri da razvija projekte za mlade došli smo na ideju da kreiramo interaktivnu platformu za mlade - Compass festival - rekao je Lazar Delibašić, iz organizacionog tima festivala.

Foto: Info služba Grada Kragujevca

Reč je o festivalu preduzetništva za mlade, osmišljenom na inovativan način, a sa željom da neke nove nestandradne prostore ispuni novim znanjem i informacijama.

- Teme festivala su razvoj karijere, mogućnosti biznisa i preduzetništva o kojima učesnicima govori veliki broj predavača iz različitih sfera biznisa i obrazovanja. Iako se u prethodnom periodu susretao sa brojnim izazovima, Compass festival je uspeo da realizuje svoje planove, a posebno one koji su vezani za partnerstva - dodao je Delibašić.

Dekanica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Milena Jašić, koja je bila jedan od predavača, rekla je da ovaj festival promoviše preduzetnički duh i ocenila da je njegov značaj u tome što inspiriše mlade ljude da postanu uspešni u budućnosti.