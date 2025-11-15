Kragujevac kao regionalni centar savremenog preduzetništva: Festival „Compass“ od 17. do 19. novembra okuplja stručnjake i lidere inovacija
Festival preduzetništva, inspiracije i novih prilika „Compass“ biće održan u Kragujevcu od 17. do 19. novembra. Trodnevna manifestacija posvećena je savremenom preduzetništvu, inovacijama i poslovnim mogućnostima. Zamišljen kao moderan, dinamičan i inspirativan događaj koji će učesnicima pružiti mogućnost da steknu nova znanja, kontakte i perspektive u skladu sa sopstvenim interesovanjima, obrazovanjem i veštinama, festival će se, simbolično prateći ideju kretanja, povezivanja i razvoja odvijati na tri lokacije - poslovnom centru Komjuniti22, Galeriji Aleksić i MIND Parku.
- Kako bi odgovorio potrebama različitih profila učesnika, od studenata do mladih preduzetnika, program festivala obuhvatiće konferenciju, poslovnu obuku, radionice, mentorski rad i networking događaje. Posetioci će imati priliku da čuju istaknute predstavnike akademske zajednice, uspešnih kompanija i finansijskog sektora ali i inspirativne preduzetnike - najavljuju organizatori.
„Compass” festival koji ima za cilj da osnaži lokalnu preduzetničku zajednicu, podstakne inovativno razmišljanje i stvori novu energiju, realizuje Udruženje “Vibe” uz podršku grada Kragujevca i Ekonomskog fakulteta, a finansira Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije.
