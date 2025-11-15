Festival preduzetništva, inspiracije i novih prilika „Compass“ biće održan u Kragujevcu od 17. do 19. novembra. Trodnevna manifestacija posvećena je savremenom preduzetništvu, inovacijama i poslovnim mogućnostima. Zamišljen kao moderan, dinamičan i inspirativan događaj koji će učesnicima pružiti mogućnost da steknu nova znanja, kontakte i perspektive u skladu sa sopstvenim interesovanjima, obrazovanjem i veštinama, festival će se, simbolično prateći ideju kretanja, povezivanja i razvoja odvijati na tri lokacije - poslovnom centru Komjuniti22, Galeriji Aleksić i MIND Parku.