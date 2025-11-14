Slušaj vest

Kompanija Yettel učestvovala je na aukciji za 5G radio-frekvencijski spektar koju je organizovalo Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) u periodu od 3. do 7. novembra 2025. godine.

Yettel je kupio odgovarajuće 5G radio – frekvencije u opsezima 700 MHz, 2600 MHz i 3.6 GHz i obnovio pravo korišćenja opsega 900MHz, 1800MHz i 2100MHz, za ukupnu vrednost od više od 100 miliona evra. Nakon završetka regulatornog procesa sledi tehničko i komercijalno lansiranje Yettel 5G usluga.

„Spremni smo da pustimo 5G našim korisnicima čim zvanično dobijemo licencu. Za nas u Yettelu, prioritet je da zadržimo najbolji kvalitet mreže i nastavimo da donosimo nove usluge na tržište. U našoj ponudi imamo veliki broj 5G uređaja, što znači da naši korisnici već mogu da osete sve prednosti novih tehnologija. Nivo investicija u spektar i tehnologiju je visok, ali je 5G neophodan preduslov za dalji razvoj i pustićemo ga u decembru", rekao je Majk Mišel, generalni direktor Yettela.

Glavne prednosti 5G su veća brzina, manje kašnjenje signala i samim tim veći kapacitet daljinskog obavljanja stvari, veći broj povezanih uređaja, i mogućnost većeg prilagođavanja konkretnim potrebama određenih industrija za povezivanjem. Osim toga, imaće minimalno kašnjenje prenosa podataka i mogućnost povezivanja velikog broja korisnika.

Foto: Promo

Yettel, deo e& PPF Telecom Grupe, posluje na tržištu Srbije od 2006. godine. Konvergentne telekomunikacione (mobilne, fiksne i kablovske) i finansijske usluge dostupne su na više od 130 prodajnih mesta, kao i putem Yettel aplikacije. Yettel mreža deveti put osvojila je priznanje za najbolju mobilnu mrežu u Srbiji i 5G je logičan sledeći korak u tehnološkom razvoju. Za više informacija, posetite www.yettel.rs.