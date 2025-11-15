Slušaj vest

Ministarka privrede Adrijana Mesarović rekla je da se tokom višednevne posete Kini susrela sa predstavnicima 71 kompanije koje su zainteresovane da investiraju.

Kinezima se najviše sviđaju naš med, vino, rakija, konditorski proizvodi, suve šljive... Promovišemo srpske proizvode i privlačimo kineske investitore, tako da nastupano na dva fronata, istakla je ministarka. Mesarovićeva očekuje da tekstilni gigant "Guan Nan" otvori fabriku na jugu Srbije.

- Najvažnije vesti nam donese iz tih poseta i susreta direktno sa predsednikom Sijem, naš predsednik Aleksandar Vučić, a nakon tih susreta nam svakako stvori još jedan stepenik više. Mnogo dobrih vesti i ovog puta posle posete. Ovo je moj četvrti put da boravim u zvaničnoj poseti NR Kini, a sada smo se sreli sa 71 kompanijom, koje su izrazile direktnu želju da investiraju u Srbiji. Mislim da nema bolje preporuke kada vas druga kineska kompanija preporuči - navela je Mesarović.

Foto: Screenshot RTS

Ona je naglasila da su pored poseta kompanijama imali i sastanke sa čelnicima mnogih gradova, poput Šangaja i Sjanmena.

- To je podjednako važno, jer su oni u političkom nivou naši snažni prijatelji. Apsolutno čarobna reč tamo je prezime našeg predsednika Aleksandra Vučića, koja otvara sva vrata zahvaljujući njegovom ličnom prijateljstvu sa predsednikom Sijem. Čelično prijateljstvo nije stvar dnevne odluke, nego nešto što je dugo utemeljeno i strateški pristup. Svi saradnici gospodina Sija, gradonačelnici, guverneri provincija sa kojima mi komuniciramo apsolutno prate to što radi predsednik Si, a činjenica je da su naša dva predsednika potpisala izjavu o izgradnji zajedničke budućnosti. Mi nastupamo na dva fronta - da promovišemo naše proizvode iz prehrambene industrije na tržištu NR Kine, naša roba je tamo konkurentna cenovno, a istakla bih koliki su potencijali tržišta naše posete Šangaju. Pričamo o gradu sa 40 miliona građana koji dnevno konzumiraju 70.000 tona što hrane što pića, grad Sjamen sa 5,2 miliona stanovnika, grad Fu Džo sa 8,2 miliona stanovnika - rekla je za RTS.

Ministarka dalje navodi da se kupcima na kineskom tržištu dopadaju svi srpski proizvodi koji su plasirani u prvom kontigentu – srpsko vino, rakija, med, konditorski proizvodi, suva šljiva, sveže voće i povrće.

- Srpski proizvodi su apsolutno konkurentni. Na sva vrata kucamo i sve češće ćemo nastupati u tom formatu. Trudimo se da što veći broj kineskih investitora posluje u našoj zemlji. To znači nova radna mesta, punjenje državne kase, što će omogućiti da izađemo sa većim platama i penzijama. Posebno im je Srbija interesantna. Puno njih već posluje u evropskim zemljama i sada traže zemlje za relokaciju, imajući u vidu da u tim zemljama postoji nezadovoljstvo.

Tekstilni gigant "Guan Nan" je poželeo da pohvali privredni ambijent u Srbiji za srpske i kineske medije. Očekujem da će investicija biti na jugu zemlje. Kineski partneri ne ulažu tamo gde zemlja nije stabilna. Mi smo poverenje ukazali našim kineskim prijateljima - zaključila je.