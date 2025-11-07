Slušaj vest

Kineski tekstilni gigant „Guan Nan“ planira dolazak u Srbiju i zapošljavanje 3.000 radnika, potvrdili su predsednik grupacije i ministarka privrede nakon sastanka u kineskoj opštini Kećao. Ministarka Adrijana Mesarović najavila je i da kompanija „Šenči“, koja već posluje u Kragujevcu, planira proširenje proizvodnje i otvaranje do 300 novih radnih mesta.

Za izgradnju industrijskog parka kompanije „Guan Nan“, u kojem bi se proizvodilo sve, od konca do gotovih proizvoda, biće potrebno 100 hektara zemljišta i kvalifikovana radna snaga, rekao je investitor.

Lokacija još nije konačno određena, a prema rečima ministarke Mesarović, u užem izboru su Ćuprija i Vranje.

Predsednik grupacije, Caj Šoking, jedan od najbogatijih Kineza i vlasnik šest industrijskih parkova, istakao je da bi ovo bila njegova prva evropska investicija i da je Srbija povoljna za ulaganje.

Potpredsednica Vlade naglasila je da će država učiniti sve kako bi se investicija realizovala što je pre moguće.

- Plan je da zaposle više od 3.000 ljudi kroz nekoliko fabrika. Jedna od potencijalnih pet do šest fabrika biće njihova matična kompanija, dok će ostale prostorije dati svojim kooperantima u zakup, čime će upravljati industrijskim parkom i privlačiti nove investitore. Ovo je značajna vest za Srbiju, posebno jer želimo da modernizujemo tekstilnu industriju, uz primenu principa digitalne transformacije i zelenog razvoja, što su i principi koje oni podržavaju - rekla je Mesarović.

Foto: Reuters

Ministarka je dodala da je najvažnije da iz ovog projekta Srbija dobija konkretnu investiciju.

- U narednih nekoliko meseci planirano je da se započne kupoprodaja zemljišta, za koje je investitor već iskazao interes, kako bi se mogla početi izgradnja - dodala je Mesarović.

Ministarka je naglasila i da su sirovine iz oblasti tekstilne industrije obuhvaćene Sporazumom o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine, što omogućava bescarinski uvoz materijala i izvoz gotovih proizvoda.

- Investitorima je interes da uvoze materijale koristeći prednosti Sporazuma o slobodnoj trgovini, a potom proizvedene proizvode plasiraju na druga tržišta sa kojima Srbija ima potpisane trgovinske sporazume ili preferencijalne aranžmane. Svi imaju poverenje u Srbiju, privredni ambijent i političku stabilnost - naglasila je ministarka.

Ministarka je u Kini predstavila i planove kompanije „Šenči“, koja u Kragujevcu posluje od 2021. godine i zapošljava 220 ljudi.

- Kompanija planira kupovinu 30.000 kvadratnih metara zemljišta za izgradnju novog proizvodnog pogona i zapošljavanje do 300 novih radnika. Ova investicija je takođe izvesna, a mi smo u stalnom kontaktu sa kolegama u Srbiji i intenzivno radimo na pronalasku odgovarajuće lokacije - prenela je Mesarović.

U opštini Kećao, u kineskom gradu Šaosing, održana su dva biznis foruma na kojima su predstavnici Ministarstva privrede razgovarali sa brojnim privrednicima. Taj region učestvuje sa 40% u kineskoj tekstilnoj industriji.

Takođe, potpisan je Memorandum o razumevanju između Ministarstva privrede i grupacije „Guan Nan“.