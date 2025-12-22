Slušaj vest

Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su večeras budžet za 2026. godinu u iznosu od 205,387 milijardi dinara.

Za budžet je glasalo 58 odbornika, a protiv je bilo 22.

Od ukupnih sredstava za budžet Grada predviđeno je 190,215 milijardi, a za budžete gradskih opština 15,172 milijarde dinara.

Gradska sekretarka za finansije Katarina Čubrić rekla je prethodno da budžet za 2026. godinu predviđa nastavak svih započetih kao i nove investicione projekte kao i rast plata od 5,1 odsto za zaposlene u gradu Beogradu, kao i za zaposlene u javnim preduzećima.

"Omogućen je nastavak potpunog finansiranja vrtića za roditelje dece do iznosa pune ekonomske cene boravka od 33.000 dinara, koji se ne umanjuje u slučaju kada dete iz nekog razloga ili bolesti ne dolazi u vrtić.

Zatim, imamo dalji nastavak besplatnog javnog prevoza u gradu Beogradu, finansiranje đačke pomoći u iznosu od 20.000 dinara po svakom osnovcu, što na nivou grada Beograda iznosi oko četiri milijarde dinara, imamo poklon vaučere koji su ove godine uvećani sa 6.000 na 10.000 dinara i koji obuhvataju i svu decu do 18. godina, kao i sve zaposlene u predškolskom i školskom sistemu obrazovanja, što je na nivou budžeta grada iznos od oko 3,8 milijardi", navela je Čubrićeva.

Dodala je da je budžetom za 2026. predviđeno finansiranje svih socijalnih usluga, kao što su lični pratilac deteta, personalni asistent, geronto domaćice, dnevni boravci za decu i besplatni bazeni, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Tokom rasprave predstavnici opozicionih odbornički grupa kritikovali su predloženi budžet tvrdeći da nije razvojni i da ne vodi računa o interesima građana, a smatraju i da je velika razliku u visini gradskog i opštinskih budžeta.

Oni su naveli da je prihod Grada prošle godine bio 168 milijardi dinara, a da je projektovani budžet za narednu godinu 215 milijardi, te da će razlika morati da se nadomestiti novim zaduženjima što bi moglo da utiče, kako su rekli, na povećanje cena komunalnih usluga i poreza.