Osnivaju se da bi kod dece razvijale preduzetnički duh, radne navike i želju za timskim radom. Neke zadruge su vrlo uspešne, kažu u Ministarstvu prosvete.

Najavljuju i veću podršku – ispostavilo se da su deca zainteresovana za učeničke zadruge, jer im pomažu da upoznaju neka zanimanja, a neretko se za njih i opredele.

U Poljoprivredno-veterinarskoj školi u Svilajncu zadrugari prolaze ceo put, od sadnje do proizvoda u tegli. Uče da preradom voća i povrća naprave džem i sokove, a imaju i proizvodnju mleka koja može da parira omanjoj mlekari.

"U okviru naše zadruge mi radimo proizvodnju jogurta, sira... Znači, nekoliko proizvoda koji su zastupljeni i uglavnom su za naše potrebe", kaže Sanja Mirković, nastavnica u Poljoprivredno-veterinarskoj školi u Svilajncu.

Učenica Aleksandra Jeremić kaže da joj znači da to što je naučila u školi može da primeni i kod kuće.

Mnogi učenici su se lakše snašli na tržištu rada zahvaljujući iskustvu iz zadruge. Na godišnjem nivou, osniva se od 30 do 50 novih, a da bi počele da rade, neophodno je da se registruju u APR-u. Tada mogu i da konkurišu za sredstva iz budžeta, a za to je i u narednoj godini izdvojeno 22 miliona dinara.

Plan nabavke pravi se za narednih nekoliko godina

Iz Ministarstva prosvete kažu da škole prave plan nabavki za nekoliko narednih godina, poput ozbiljnih kompanija na tržištu rada.

"Prijavljuju se za tačno one proizvodne pogone koji su im neophodni da bi usavršili svoj proizvodni proces, tako da je njihova priča svake godine sve veća. Širokoj paleti proizvoda, koja već postoji, dodaju nove proizvode, zarađuju svoj dinar ali ga pametno ulažu u proizvodnju i uz pomoć Ministarstva i naših sredstava to bude veliki proces", napominje Borko Petrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete.

Zanimljiva promena u školama koje imaju svoju zadrugu

Program učeničkih zadruga bio je tek u povoju 2018. kada ih je bilo oko 50. Već u 2021. broj je udvostručen. Ulaganje značajnih sredstava u njihov rad dalo je dobre rezultate, ne samo na polju sticanja znanja i iskustva.

"U svakoj školi koja ima zadrugu, po našim analizama, smanjeno je vršnjačko nasilje. Kad im date da osim vežbanja mozga i treniranja na časovima, kad im date da nešto rade, da nešto stvore, da za nešto budu odgovorni, da se ponašaju kao pravi ljudi i imaju svoje odgovornosti i obaveze, to jako pozitivno utiče na njih“, ističe Petrović.

Obavezni član svake zadruge je direktor škole koja je osniva, a u timu mogu biti i zaposleni, učenici, ali i roditelji.