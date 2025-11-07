Slušaj vest

Reč je o artiklu PLU 620733, zapremine 230 ml, koji je bio u redovnoj prodaji u PEPCO prodavnicama širom Srbije, na šta je i sama kompanija upozorila ranije, a sada je obrazloženje o povlačenju proizvoda objavio i NEPRO.

Hemijski rizik: Prekoračena migracija olova

Prema podacima objavljenim na sajtu Ministarstva trgovine, ovaj proizvod nije u skladu sa propisima o bezbednosti keramičkih predmeta koji dolaze u kontakt sa hranom.

Laboratorijskim analizama utvrđeno je da dolazi do prekoračenja migracije olova, što može imati negativan uticaj na zdravlje korisnika, naročito dece.

Zbog toga je proizvod ocenjen kao potencijalno opasan za upotrebu.

Foto: NEPRO

PEPCO povlači šolju i nudi povraćaj novca

Iz kompanije PEPCO poručuju da su svi maloprodajni objekti obavešteni o povlačenju proizvoda iz prometa.

Kupci su informisani putem zvaničnog sajta kompanije i obaveštenja postavljenih u prodavnicama da mogu vratiti kupljeni artikal i ostvariti povraćaj novca bez potrebe za fiskalnim računom.

Nadležni organi apeluju na potrošače da odmah prestanu da koriste navedeni proizvod i da ga vrate u najbližu PEPCO prodavnicu.

Povlačenje proizvoda je sprovedeno dobrovoljno, radi zaštite zdravlja potrošača i sprečavanja daljeg rizika.