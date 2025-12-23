Slušaj vest

Južna Koreja završila je razvoj ključnih tehnologija za voz buduće generacije, koji bi krajem decenije sa operativnom brzinom od 370 kilometara na sat trebalo da bude drugi po brzini voz u svetu, saopštilo je južnokorejsko Ministarstvo saobraćaja, a prenosi agencija Jonhap.

Tehnologije za voz buduće generacije, nazvan EMU-370, razvijene su u okviru nacionalnog istraživačkog programa i ustvari mogu da razviju maksimalnu brzinu do 407 kilometara na sat.

Za projekat razvoja tehnologije, koji je trajao od aprila 2022. do ovog decembra, izdvojene su 15,23 milijarde američkih dolara, od čega je skoro četiri petine obezbedila vlada dok je ostatak finansirao privatni sektor, saopštilo je ministarstvo.

Proizvodnja prvih vozova nove generacije počeće sledeće godine i prvo će se narednih godina sprovoditi testiranje, a masovna komercijalna upotreba bi trebalo da počne posle 2031, piše Jonhap.

EMU će, ako sve bude teklo po planu, biti drugi najbrži voz u svetu, posle kineskog CR450 koji je već u probnoj fazi i koji razvija operativnu brzinu od 400 kilometara na sat, a u komercijalnu upotrebu treba da uđe već 2027. godine.

Trenutno u nekim razvijenijim zapadnim zemljama, poput Francuske i Nemačke vozovi saobraćaju brzinom do 320 kilometara na sat.