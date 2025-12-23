Građani počeli da rezervišu novogodišnje jelke: Ove su postale hit među Srbima, a cene idu i preko 28.000 dinara
U zavisnosti koliko je visoka, da li je prirodna, veštačka, sa snegom, šišarkama ili bez toga, ali i gde je kupujete, cene novogodišnjih jelki ove sezone kreću se od 2.990 do 28.100 dinara.
Prema rečima prodavaca, svakog decembra jelke i ukrasi planu, pa se čak i poručuje dodatna roba.
- Da li ljudi jedva dočekaju taj sjaj, lampice, euforiju, praznike, da im sve izgleda lepo, ne znam, ali niko ne žali pare za dekoraciju i same jelke. Uvek poručimo tri puta više robe. Pogotovo jelki, jer su ljudi počeli da prave rezervacije za kupovinu. Mi kao prodavci, ne žalimo se ni malo - priča Dijana iz jedne dekor radnje u Beogradu.
Cene jelki
zelena, veštačka 150cm 2.999 - 5.459 dinara
zelena, veštačka 120cm 3.299 - 4.449 dinara
u metalnoj saksiji 60cm 2.990 - 3.249 dinara
standardna 180cm 3.499 - 4.200 dinara
sa snegom 150cm 6.649 - 16.999 dinara
"pencil", uska zelena 7.160 - 7.999 dinara
sa šišarkama i bobicama 210cm 21.250-23.770 dinara
prirodna 210 cm 24.000 - 28.100 dinara
*cene zavise od mesta kupovine
Prema njenim rečima, potrošači se uglavnom odlučuju za veštačke jelke između 150 i 180 centimetara visine. Mada, dodaje Dijana, sve češće se biraju i jelke sa snegom kako bi bogatije delovale sa ukrasima.
BiznisKurir/Informer