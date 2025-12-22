Slušaj vest

Berner Franc Bruner (62) već više od godinu dana traži novi posao. "Poslao sam 150 prijava i dobio — ništa", kaže.

Godinama je Brunerova karijera išla uzbrdo. Nakon studija ekonomije, proveo je nekoliko decenija u finansijskom sektoru. Bio je glavni ekonomista u privatnoj banci, direktor filijala u više banaka, a paralelno sa poslom završio je i dva univerzitetska menadžment programa – MBA i Executive MBA.

Njegov profesionalni "ranac" je prepun iskustva i znanja, ali uprkos tome niko mu ne nudi stalno zaposlenje.

Teško je reći da je previše izbirljiv. Nakon gubitka posla u bankarskom sektoru, jedno vreme je radio i kao dostavljač pica. Poslednjih godina bio je angažovan u tehničkoj nabavci i administraciji.

- Trenutno se održavam sa dva honorarna, odnosno nepuna radna mesta. To mi pomaže da psihički ne potonem - kaže Bruner.

Razvod ostavio rupu u penzionom fondu

Ipak, 62-godišnjaka muče ozbiljne finansijske brige. Nakon razvoda ostala je velika praznina u njegovom penzionom fondu. Zbog toga mu je potreban posao sa punim radnim vremenom – i to na što duži period.

Pretpostavlja da poslodavci misle kako će se ionako uskoro penzionisati.

- A ja sam potpuno motivisan i zbog finansijskih razloga moram da radim najmanje do 70. godine. To bih voleo da mogu da objasnim svakom potencijalnom poslodavcu - kaže on.

Oko 40 obračuna visine penzija u Nemačkoj je netačno Foto: Eden Breitz / Alamy / Alamy / Profimedia, Shutterstock, Dmitri Maruta / Alamy / Alamy / Profimedia Slično

Stariji radnici sve teže dolaze do posla

Bruner, međutim, nije izuzetak. Iako je stopa zaposlenosti osoba starijih od 50 godina u Švajcarskoj, u međunarodnom poređenju, relativno visoka, problemi počinju onog trenutka kada ostanu bez posla, objašnjava Paskal Šajviler (52).

On je generalni direktor kompanije Alixio Group Švajcarska, u čijem sastavu posluje i firma Rundstedt, koja pomaže radnicima nakon otkaza u pronalaženju novog zaposlenja.

- Već početkom pedesetih potraga za poslom postaje zahtevna, posle 55 znatno teža, a nakon 60. pronaći stalno zaposlenje je izuzetno teško - kaže ovaj stručnjak za tržište rada.

Predrasude i "nulta tolerancija na odstupanja"

Situacija je, kako ističe, paradoksalna. Dok političari u udobnim klupama Savezne skupštine maštaju o povećanju starosne granice za penziju, Bruner se suočava sa surovom realnošću.

- Zbog svojih godina niko mi ne daje šansu za posao sa punim radnim vremenom - kaže on.

Nemci sve kasnije odlaze u penziju. Foto: Uroš Arsić/Mondo

Da tržište rada za to nije spremno, potvrđuje i Šajviler.

- Stariji radnici se često suočavaju sa predrasudama. Smatra se, na primer, da ne vladaju najnovijim tehnologijama ili da nisu dovoljno spremni na promene.

Situaciju dodatno otežava jedna specifičnost švajcarskog tržišta rada:

- U zapošljavanju vlada kultura ‘nultog odstupanja’. Ko se ne uklapa sto odsto u traženi profil – ne dobija posao - zaključio je Šajviler.