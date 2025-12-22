Slušaj vest

Slučaj 72-godišnjeg korisnika bankarskih usluga ponovo je otvorio temu zaštite starijih i zdravstveno ugroženih građana u vremenu sve veće digitalizacije bankarstva.

Kako navodi Dragan Kukić, penzioner iz Vršca, jedna banka u tom gradu mu je 28. novembra 2025. godine saopštila da više nema mogućnost da podiže gotovinu na šalteru, već da će ubuduće novac moći da preuzima isključivo putem bankomata.

- O svemu sam obavešten samo usmeno. Nisam dobio nikakav pisani dokument, niti je ta promena bila jasno istaknuta u poslovnici - ističe Kukić.

Dodatnu težinu ovom slučaju daje činjenica da je reč o klijentu starom 72 godine, narušenog zdravlja i slabog vida. On navodi da je zaposlenima objasnio da nije sposoban da koristi bankomat, ali, prema njegovim rečima, taj argument nije bio prihvaćen.

Ovakva situacija nameće važno pitanje, da li banka ima zakonsko pravo da ukine isplatu gotovine na šalteru i koje su mogućnosti klijenta u takvom slučaju?

Prema važećim propisima u Srbiji, banke imaju pravo da organizuju svoje poslovanje u skladu sa sopstvenom poslovnom politikom, što uključuje i način isplate gotovine. Ipak, ta sloboda nije apsolutna. Banke su obavezne da klijente blagovremeno i jasno obaveste o svim promenama uslova, da posebnu pažnju posvete osetljivim grupama, starijim osobama, licima sa invaliditetom i zdravstvenim poteškoćama, kao i da obezbede razuman i pristupačan način korišćenja osnovnih bankarskih usluga.

U tom kontekstu, samo usmeno obaveštavanje, bez pisanog dokaza i bez ponuđenog alternativnog rešenja za starije i slabovide klijente, može biti problematično sa aspekta zaštite korisnika finansijskih usluga.

Koje korake klijent može da preduzme

1. Podnošenje pisane reklamacije banci

Prvi korak jeste zvanična pritužba banci, koja se može predati na šalteru, poslati elektronskom poštom ili putem zvaničnog obrasca. U prigovoru je važno navesti godine starosti, zdravstveno stanje, nemogućnost korišćenja bankomata i zahtev da se omogući isplata gotovine na šalteru ili ponudi odgovarajuća alternativa. Banka je u obavezi da odgovori u roku od 15 dana.

2. Obraćanje Narodnoj banci Srbije

Ukoliko odgovor banke ne bude zadovoljavajući, klijent može da se obrati Narodnoj banci Srbije, koja je zadužena za zaštitu korisnika finansijskih usluga. Takođe, u ovakvim slučajevima moguće je zatražiti izdavanje punomoći u banci, kojom se drugom licu omogućava raspolaganje sredstvima ili podizanje gotovine.

3. Promena banke

Još jedna potpuno legitimna opcija jeste prelazak u drugu banku. Ukoliko postojeća banka ne pokazuje razumevanje za potrebe starijih klijenata, promena banke je opravdan potez. U Srbiji i dalje posluju banke koje omogućavaju isplatu gotovine na šalteru i imaju prilagođen pristup penzionerima i osobama sa invaliditetom.